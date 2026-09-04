Fotbal

Isak zařídil dvěma góly Liverpoolu první výhru pod Iraolou


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Liverpool porazil Ipswich na jeho hřišti 2:0 a ve třetím kole Premier League si připsal první výhru pod novým koučem Andonim Iraolou.

 Oba góly Reds dal v úvodní desetiminutovce švédský útočník Alexander Isak. Přihrál mu na ně Cody Gakpo, o kterého usiloval Manchesteru City, ale nizozemský reprezentant nakonec zůstal na Anfieldu.

Ve druhém poločase debutoval v liverpoolském dresu francouzský křídelník Bradley Barcola. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Paris St. Germain přišel v pondělí za 123 milionů liber a stal se nejdražším hráčem v historii anglické ligy.

Anglická fotbalová liga – 3. kolo:

Ipswich – Liverpool 0:2 (6. a 9. Isak).

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