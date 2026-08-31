Fotbal

Budoucí soupeři Slavie: Arsenal zvítězil na hřišti Aston Villy 1:0


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Arsenalu zvítězili na hřišti Aston Villy 1:0, obhájce titulu je po dvou kolech anglické ligy stoprocentní. Souboj dvou týmů, které se v Lize mistrů představí v pražském Edenu proti Slavii, rozhodl Bukayo Saka.

Anglický reprezentant se prosadil po necelé hodině hry, kdy před brankou zužitkoval přihrávku Calafioriho. „Kanonýři“ zvítězili i ve třetím soutěžním utkání v sezoně a opět bez inkasované branky. Naopak birminghamský celek všechny tři dosavadní zápasy v ročníku prohrál, v úvodním kole Premier League utrpěla Aston Villa debakl 0:4 v Brightonu.

Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy

Aston Villa – Arsenal 0:1 (59. Saka)

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