Budoucí soupeři Slavie: Arsenal zvítězil na hřišti Aston Villy 1:0

Fotbalisté Arsenalu zvítězili na hřišti Aston Villy 1:0, obhájce titulu je po dvou kolech anglické ligy stoprocentní. Souboj dvou týmů, které se v Lize mistrů představí v pražském Edenu proti Slavii, rozhodl Bukayo Saka.
Anglický reprezentant se prosadil po necelé hodině hry, kdy před brankou zužitkoval přihrávku Calafioriho. „Kanonýři“ zvítězili i ve třetím soutěžním utkání v sezoně a opět bez inkasované branky. Naopak birminghamský celek všechny tři dosavadní zápasy v ročníku prohrál, v úvodním kole Premier League utrpěla Aston Villa debakl 0:4 v Brightonu.
Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Arsenal 0:1 (59. Saka)