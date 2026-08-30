Chelsea zvládla přestřelku s Brightonem, Manchester druhý zápas proti nováčkovi zvládl

Chelsea porazila ve druhém kole anglické ligy Brighton 4:3 a pod vedením nového španělského trenéra Xabiho Alonsa vyhrála i druhý ligový zápas. Manchester United po prohře v Hullu si dlouho nevěděl rady ani s dalším nováčkem z Ipswiche, ale po obratu zvítězil 5:2 především díky hattricku svého portugalského kapitána Bruna Fernandese. První body získal Sunderland díky výhře nad Fulhamem 1:0. Zápas Leedsu s Brentfordem skončil remízou 1:1.
Brighton před týdnem v premiéře rozebral Aston Villu za půl hodiny čtyřmi góly a stejně snadno si ve čtvrtek poradil s norským Tromsö v předkole Konferenční ligy.
Proti Chelsea vyhrál čtyři poslední vzájemné zápasy, před rokem na Stamford Bridge 3:1, tentokrát ale nezvládl vstup do utkání a po čtvrthodině už prohrával 0:2.
Belgický záložník Lavia po rohovém kopu využil chybu nizozemského brankáře Verbruggena a dal první gól v barvách londýnského klubu. Další přidali Portugalec Neto a Brazilec Joao Pedro, který se trefil do sítě svého bývalého celku.
Brighton, který v Konferenční lize zavítá 22. října do Jablonce, se nevzdal. Naději mu vrátil Yalcouyé, nová posila z Pobřeží slonoviny, a Pedro se nešťastně trefil i do vlastní sítě.
Chelsea ale podobné drama jako před týdnem proti Fulhamu nedopustila a Palmer sólem z poloviny hřiště náskok pojistil. Gól německého veterána Grosse v šesté minutě nastavení už výhru domácích neohrozil.
Ipswich na Old Trafford vyhrál naposledy v roce 1984, loni v březnu si odtud odvezl debakl 0:9, ale tentokrát začal lépe. Na konci první půlhodiny rozesmutnil domácí diváky obránce Davis, ale Fernandes ještě do přestávky po chybě soupeřovy obrany vyrovnal.
Na obratu po změně stran měl nechtěně největší podíl obránce hostů Greaves. V rozpětí pěti minut si dal vlastní gól a zavinil penaltu, kterou Fernandes proměnil. Portugalský záložník pak zkompletoval hattrick a ještě stihl pro Kamerunce Mbeuma připravit pátý gól.
Leeds během týdne vyhrál dvakrát v Nottinghamu v lize i v Ligovém poháru, ale doma musel dotahovat po střele Němce Schadeho. Už to vypadalo, že Brentford vyhraje i druhý zápas na startu sezony, což se mu podařilo naposledy v roce 1935, ale Calvert-Lewis byl proti.
Fulham v pondělí doma od Chelsea inkasoval už po rekordních 31 sekundách, tentokrát držel čisté konto 75 minut, než mu ho vzal haitský náhradník Isidor, který ještě předtím trefil tyč.
Nový španělský kouč Álvaro Arbeloa si po odchodu z Realu Madrid musí zvykat na kádr bez hvězd a na bodovém kontě má dál nulu. Doufá, že by mohl přijít na hostování Grealish z Manchesteru City.
Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy
Crystal Palace – Manchester City 1:4 (56. vlastní Donnarumma – 17. a 84. Haaland, 54. a 59. Cherki), Liverpool – Nottingham 2:2 (60. Isak, 82. V. Muňoz – 24. Ndoye, 70. Gibbs-White z pen.), Bournemouth – Everton 1:1 (41. Scott – 90.+1 Tarkowski), Coventry – Hull 0:1 (82. Millar), Chelsea – Brighton 4:3 (4. Lavia, 14. Neto, 32. Pedro, 74. Palmer – 36. Yalcouyé, 63. vlastní Pedro, 90.+6 Gross), Leeds – Brentford 1:1 (79. Calvert-Lewin – 41. Schade), Sunderland – Fulham 1:0 (75. Isidor), Manchester United – Ipswich 5:2 (40., 61. z pen. a 68. Fernandes, 57. vlastní Greaves, 82. Mbeumo – 29. Davis, 90+1. Akpom).