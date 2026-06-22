Íránci ocenili Los Angeles za pohostinnost. Fanoušci dali týmu srdce, hlas a duši, děkovali

Nevšední gesto učinili íránští fotbalisté po nedělním utkání s Belgií na mistrovství světa v Severní Americe. Na SoFi Stadium nechali v šatně ručně psaný vzkaz, v němž poděkovali Los Angeles za jeho pohostinnost. Výběr trenéra Amíra Ghálenoeího má stále naději na historický postup ze skupiny.
Írán se na mistrovství světa v Severní Americe kvalifikoval jako jeden z prvních týmů. Od konce února, kdy zahájily USA a Izrael na islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá.
Nakonec na něm zůstal, jen původně určenou základnu v americkém Tucsonu vyměnil za mexickou Tijuanu. Oba dosavadní zápasy skupiny G ale odehrálo mužstvo v Los Angeles.
V dějišti turnaje se musí vyrovnat s komplikacemi, jelikož americké úřady vyžadují, aby tým vstoupil do země do 24 hodin před zápasem a odletěl ve stejný den, což vedlo Ghálenoeího k tomu, že Írán označil za „nejutlačovanější“ mužstvo na turnaji.
Írán přesto za sebou nechal vzkaz, v němž druhému nejlidnatějšímu městu USA poděkoval. „Od starověké Persie před tisíci lety až po civilizovaný Írán dneška zůstává duch Íránu živý a neochvějný. Děkujeme Los Angeles za jeho pohostinnost. Přijeli jsme s hrdostí, soutěžili se ctí a odjíždíme důstojně,“ stojí ve vzkazu.
V něm Íránci poděkovali i fanouškům, kteří během dvou utkání dali týmu „srdce, hlas a duši“. Vzkaz skončil výzvou k míru, respektu a přátelství mezi všemi národy.
Íránci nejprve remizovali s Novým Zélandem 2:2 a poté nečekaně hráli bez branek s favorizovanou Belgií. Proti ní nasadili nejstarší základní jedenáctku na MS od roku 1966, kdy se začaly vést záznamy.
„Bylo to krásné utkání. Hrajete proti desátému týmu světového žebříčku, mají skvělé hráče a trenéry. Nastoupili jsme proti nim v nejhorších podmínkách, ale i tak to bylo krásné utkání. Mohli jsme vyhrát my i oni,“ řekl Ghálenoeí.
Ještě důležitější je pro jeho výběr byla skutečnost, že poprvé v historii bodoval na světovém šampionátu dvakrát po sobě. „Je to skvělý úspěch, který bude vepsán do dějin našeho fotbalu. Budoucí generace o tom budou mluvit,“ uvedl dvaašedesátiletý kouč.
Írán má před sebou ještě výraznější milník. Před posledním duelem ve skupině s Egyptem, jenž se odehraje v Seattlu, má stále šanci na historický postup do vyřazovací části. Při předchozích šesti účastech na světovém šampionátu skončil vždy v hlavní fázi.