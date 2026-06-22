Jakmile vstoupíme na hřiště, rozdíly se stírají. Sny vítězí nad realitou, řekl trenér Kapverd

Na vyřazovací část světového šampionátu už v koutku duše myslí trenér kapverdských fotbalistů Pedro Leitao Brito. Jeho jedenáct statečných ve druhém kole skupinové fáze sebralo po Španělsku bod i Uruguayi a po remíze 2:2 napsalo další historickou kapitolu malé africké země v Atlantiku. Podle kouče s přízviskem Bubista vítězí kapverdské sny nad realitou.
Nováček a jeden z outsiderů šampionátu má po dvou kolech dva body stejně jako Uruguay. V posledním kole se střetne se Saúdskou Arábií a bude usilovat o nečekaný postup.
„Vzhledem k tomu, co jsme dokázali s dvěma týmy světové úrovně, si myslím, že můžeme už pomýšlet na kvalifikaci,“ řekl Bubista po nedělním zápase na Floridě.
Nadšený kouč pak obšírněji vysvětloval, co všechno za dvěma remízami s těžkými vahami světového fotbalu stojí. „Jakmile vstoupíme na hřiště, rozdíly se stírají a velikost a postavení soupeře nehrají takovou roli,“ uvedl Bubista, který ve své aktivní kariéře hrával v nižších portugalských a španělských soutěžích.
Šestapadesátiletý trenér také zdůraznil, že poslání jeho týmu přesahuje fotbalový rozměr. „Jsme tu proto, abychom ukázali naši zemi celému světu. Takže nejde jen o to, jak hrajeme fotbal. Jde o všechno, o naši kulturu, naši hudbu, naši historii, naše fanoušky – o to všechno,“ řekl Bubista.
Bubistu remízový úspěch s Uruguayí těšil o to víc, že dokázal sebrat body svému trenérskému vzoru Marcelu Bielsovi. „Pro mě a pro mnoho dalších trenérů, zejména v Africe, je Bielsa mistr. Pečlivě jsem studoval celou jeho kariéru a byl jsem opravdu šťastný, že jsem se s ním mohl nyní osobně setkat,“ řekl Bubista, který Bielsovi předal před zápasem malý dárek z Kapverd.
Zatímco proti Španělsku i Uruguayi nastupovali jeho svěřenci v roli outsiderů, v posledním kole proti Saúdské Arábii budou svým způsobem favority. Každopádně půjde o dosud nejvýznamnější zápas kapverdské fotbalové historie. A možná ne poslední.