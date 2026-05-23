Inter na závěr mistrovské sezony remizoval v Boloni

Inter Milán zakončil mistrovskou sezonu remízou 3:3 v Boloni, přestože prohrával už 1:3. Domácím by ale ani tříbodový zisk nestačil na vylepšení osmého místa a budou po dvou úspěšných letech v pohárové Evropě tentokrát chybět. Na evropské scéně si nezahraje ani Lazio Řím, přestože porazilo poslední Pisu 2:1. Deváté místo je pro něj nejhorším výsledkem od roku 2014.
Inter byl jedenáct soutěžních utkání bez porážky a vedle triumfu v Serii A vyhrál i pohár. Také poslední utkání začal dobře, gól dal z přímého kopu Dimarco, který byl v předstihu vyhlášen nejlepším hráčem soutěže především díky rekordnímu počtu 18 gólových asistencí.
Ale Bernardeschi, který se vrátil do italské ligy po čtyřech letech v Torontu, rychle vyrovnal a Pobega ještě do přestávky vývoj otočil. Po změně stran si polský záložník Zieliňski srazil centr do vlastní sítě. Ale hosté to nevzdali a Esposito a Francouz Diouf zachránili remízu. Argentinský útočník ve službách Interu Lautaro Martínez se stal se 17 góly králem střelců.
Lazio po třech porážkách bez vstřelené branky včetně prohraného finále Italského poháru s Interem i dnes inkasovalo jako první. Postaral se o to Moreo, ale Nigerijec Dele-Bashiru a Španěl Pedro v rozpětí tří minut vrátili favorita do hry.
O tom, že se Pisa hned po roce vrátí do druhé ligy, se rozhodlo už dlouho před závěrem. Tým z města pod šikmou věží prohrál od března všech devět ligových zápasů. Druhým jistým sestupujícím je Verona a v neděli se rozhodne, jestli je doprovodí Cremonese, nebo Lecce.
Výsledky 38. kola italské fotbalové ligy
Boloňa – Inter Milán 3:3 (25. Bernardeschi, 42. Pobega, 48. vlastní Zieliňski – 22. Dimarco, 64. Esposito, 86. Diouf), Lazio Řím – Pisa 2:1 (33. Dele-Bashiru, 35. Pedro – 24. Moreo).