Inter Milán si ve 21. kole italské fotbalové ligy poradil s Udine 1:0 a nadále drží první místo v tabulce, kde má náskok šest bodů na městského rivala AC Milán. Jediný gól rozhodl i další dvě utkání. Neapol díky trefě Stanislava Lobotky porazila Sassuolo. Juventus i přes převahu neodvrátil prohru 0:1 s Cagliari.
Inter Milán vyhrál nad Udine a upevnil si první místo v tabulce
Lautaro Martínez rozhodl o výhře Interu ve 20. minutě, kdy se prosadil po spolupráci s Espositem, od něhož dostal přihrávku mezi stopery, a akci zakončil přesnou střelou k tyči. Inter díky tomu neprohrál už v devátém ligovém zápase po sobě od listopadového nezdaru v milánském derby a vede Serii A s náskokem šesti bodů před městským rivalem, který má zápas k dobru, a mistrovskou Neapolí.
Neapol zvítězila 1:0 nad Sassuolem díky gólu Stanislava Lobotky. Slovenský reprezentant v 7. minutě z prvního dotyku úspěšně dorazil střelu Elmase a v italské lize se trefil po třech a půl letech. Svěřenci Antonia Conteho vyhráli po třech remízách. Sassuolo čeká na vítězství sedm utkání a v tabulce je dvanácté.
Čtvrtý Juventus nezužitkoval herní ani drtivou střeleckou převahu a prohrál na hřišti Cagliari 0:1. Domácí skórovali z jediné střely na branku, o kterou se postaral po centru z přímého kopu záložník Mazzitelli a vstřelil první gól v sezoně. Největší šanci Juventusu měl Yildiz sedm minut před koncem, jenže jeho rána se od bránícího stopera Miny odrazila jen do tyče.
Juventus prohrál po sedmi soutěžních zápasech a v tabulce může v případě nedělního bodového zisku AS Řím v souboji s FC Turín opustit pozici zajišťující Ligu mistrů.