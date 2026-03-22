Como poslední Pisu nešetřilo a dalo jí pět gólů

Slušnou formu mají fotbalisté Coma, kteří to v italské lize potvrdili, když sestřelili poslední Pisu 5:0. Pro svěřence Cesca Fábregase je to páté vítězství za sebou a po sobotní remíze Juventusu 1:1 se Sassuolem se na čtvrtém místě turínskému týmu se vzdálili na rozdíl tří bodů.
Pisa nenavázala na letošní druhou ligovou výhru 3:1 proti Cagliari z minulého kola a na místa zaručující záchranu ztrácí devět bodů.
Como odstartovalo kanonádu už v sedmé minutě gólem Diaa. Ještě do přestávky zvýšil na 2:0 Duvikas a s 11 trefami se osamostatnil na druhém místě střelecké tabulky o tři branky za Martínezem z Interu. Domácí nepolevili ani po změně stran a po necelých třech minutách druhého poločasu přidal třetí gól Martin Baturina. Jednoznačné vítězství Coma stvrdili v poslední čtvrthodině ještě Paz a Perrone.