Como poslední Pisu nešetřilo a dalo jí pět gólů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Slušnou formu mají fotbalisté Coma, kteří to v italské lize potvrdili, když sestřelili poslední Pisu 5:0. Pro svěřence Cesca Fábregase je to páté vítězství za sebou a po sobotní remíze Juventusu 1:1 se Sassuolem se na čtvrtém místě turínskému týmu se vzdálili na rozdíl tří bodů.

Pisa nenavázala na letošní druhou ligovou výhru 3:1 proti Cagliari z minulého kola a na místa zaručující záchranu ztrácí devět bodů.

Como odstartovalo kanonádu už v sedmé minutě gólem Diaa. Ještě do přestávky zvýšil na 2:0 Duvikas a s 11 trefami se osamostatnil na druhém místě střelecké tabulky o tři branky za Martínezem z Interu. Domácí nepolevili ani po změně stran a po necelých třech minutách druhého poločasu přidal třetí gól Martin Baturina. Jednoznačné vítězství Coma stvrdili v poslední čtvrthodině ještě Paz a Perrone.

