AC Milán zvítězil 3:2 nad Turínem, na vedoucí Inter ztrácí pět bodů

AC Milán v italské lize zvítězil 3:2 nad Turínem a v neúplné tabulce se přiblížil na rozdíl pěti bodů vedoucímu Interu Milán, který má k dobru nedělní zápas na hřišti Fiorentiny.
Domácího favorita poslal do vedení ve 37. minutě stoper Pavlovič, jehož dalekonosná střela po odrazu od břevna skončila v síti.
Turín dokázal do poločasu vyrovnat po dorážce Simeoneho, ale po změně stran se v milánském dresu prosadili francouzští záložníci Rabiot a Fofana.
Hosté v závěru snížili po proměněné penaltě Vlašiče, ale na hřišti AC neuspěli ani ve třicátém ligovém zápase po sobě od roku 1985.
Cremona zvítězila 2:0 v Parmě a v neúplné tabulce opustila pásmo sestupu. Vítězství vybojovala poprvé od poloviny prosince po 15 zápasech Serie A.
O zisku tří bodů pro nováčka rozhodl ve druhém poločase Maročan Málih, který se trefil zpoza vápna k tyči a v Serii A se prosadil po více než třech letech.
Druhou branku přidal po přihrávce střídajícího Vardyho třicetiletý belgický záložník Vandeputte, který v soutěži skóroval vůbec poprvé.
Neapol vyhrála na hřišti Cagliari 1:0 díky gólu Scotta McTominaye, který se trefil už ve druhé minutě. Favorit měl převahu i ve zbytku zápasu, navýšit skóre ale nedokázal.
Výsledky 30. kola italské ligy
Cagliari – Neapol 0:1 (2. McTominay), FC Janov – Udine 0:2 (66. Ekkelenkamp, 90.+6 Davis), Parma – Cremona 0:2 (54. Málih, 68. Vandeputte), AC Milán – FC Turín 3:2 (37. Pavlovič, 54. Rabiot, 56. Fofana – 44. Simeone, 83. Vlašič z pen.).