Inter Milán v 29. kole italské ligy doma pouze remizoval s Bergamem 1:1. Lídr tabulky ztratil další body týden po porážce v derby s druhým AC. Městský rival může náskok vedoucího týmu snížit na pět bodů, pokud v neděli porazí Lazio Řím.
Inter Milán po prohře v derby ztratil body i doma s Atalantou
Inter v zápase dlouho mířil k vítězství poté, co ve 26. minutě Esposito tvrdou ranou z úhlu po zemi překvapil brankáře Carnesecchiho. Atalantě se ale sedm minut před koncem podařilo vyrovnat.
Sulemana obral Dumfriese o míč těsně před pokutovým územím a jeho střelu po zákroku gólmana Sommera dorazil do odkryté branky další střídající hráč Krstovič.
Domácí si neúspěšně stěžovali na Sulemanův faul. Trenér Interu Christian Chivu si za zuřivé protesty vykoledoval dvě žluté karty a zbytek zápasu strávil na tribuně.
Výsledky 29. kola italské ligy
FC Turín – Parma 4:1 (3. Simeone, 54. Ilkhan, 56. vlastní Keita, 90.+1 Zapata – 20. Pellegrino), Inter – Atalanta 1:1 (26. Esposito – 83. Krstovič), Neapol – Lecce 2:1 (47. Höjlund, 67. Politano – 3. Siebert).