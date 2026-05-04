Fotbal

SESTŘIHAS Řím útočí na účast v Lize mistrů Fiorentina má jistou záchranu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté AS Řím v 35. kole italské ligy zvítězili doma 4:0 nad Fiorentinou a ztrácejí už jen bod na čtvrté místo Juventusu, které zajišťuje účast v Lize mistrů. Lazio po obratu a gólu v nastavení vyhrálo 2:1 v Cremoně.

AS Řím rozhodl drtivým prvním poločasem. Už v 17. minutě vedl o dvě branky, prosadili se Mancini a Franca. Do přestávky přidal další gól Hermoso a ve druhém dějství pojistil výsledek Pisilli. Vlci využili zaváhání konkurentů v tabulce a zaznamenali 20. vítězství v ligovém ročníku, lépe jsou na tom pouze již jistý mistr Inter Milán (26) a druhá Neapol (21).

Šestnáctá Fiorentina má díky porážce Cremony tři kola před koncem jistou záchranu. Obrat Lazia dokonal ve druhé minutě nastavení obstřelem Noslin. Římský celek je devátý, nováček Cremona se může zachránit už pouze na úkor Lecce, na které ztrácí čtyři body.

Výsledky 35. kola italské ligy

Cremona – Lazio Řím 1:2 (29. Bonazzoli – 53. Isaksen, 90.+2 Noslin), AS Řím – Fiorentina 4:0 (13. Mancini, 17. Franca, 34. Hermoso, 58. Pisilli), Juventus Turín – Hellas Verona 1:1 (62. Vlahovič 34. Bowie), Boloňa – Cagliari 0:0, Sassuolo – AC Milán 2:0 (5. Berardi, 47. Laurienté), Udine – FC Turín 2:0 (45.+1 Ehizibue, 51. Kristensen), Como – Neapol 0:0, Inter Milán – Parma 2:0 (45.+1 Thuram, 80. Mchitarjan).

