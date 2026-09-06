Infantino se navzdory kritice hodlá příští rok ucházet o znovuzvolení

Gianni Infantino se i přes masivní kritiku kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa hodlá příští rok ucházet o post předsedy Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).
„V dubnu předseda FIFA oznámil, že bude v roce 2027 znovu kandidovat. Samozřejmě se na tom nic nezměnilo. Pan Infantino bude znovu kandidovat,“ oznámila federace.
Jde o první vyjádření k budoucnosti Infantina od chvíle, kdy se dostal pod tlak kvůli svému záměru na další komercionalizaci fotbalu. Evropská fotbalová unie (UEFA) a další federace kvůli tomu pohrozily bojkotem akcí FIFA. Infantino pak od plánu ustoupil.
Za kritizovaným funkcionářem nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL. Kandidát na šéfa FIFA musí získat podporu alespoň 106 z 211 členských svazů. Přihlášku je třeba podat do 18. listopadu.
Zástupci UEFA a její spojenci uvažovali o tom, že vyvolají hlasování o nedůvěře s cílem odvolat Infantina z čela federace. Podle BBC ale od toho nakonec upustili.
UEFA a FIFA jsou však stále v ostrém sporu. Evropská fotbalová unie minulý týden požádala soud v USA, aby jí umožnil získat výpovědi a dokumenty od subjektů sídlících v USA, které chce použít jako důkazy proti Infantinovi. Ve Švýcarsku, kde obě organizace sídlí, se chystá podat na šéfa světového fotbalu trestní oznámení. FIFA ve čtvrtek obvinila zástupce UEFA z očerňovací kampaně.
Hlavními investory, kteří by zaplatili 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl v dceřiné společnosti, jež by spravovala komerční akce FIFA včetně mistrovství světa, měli být lidé s vazbami na rodinu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Šestapadesátiletý Infantino stojí v čele FIFA přes deset let. Jeho současné funkční období skončí příští rok.
V Polsku o své budoucnosti nechtěl mluvit
V sobotu se zúčastnil zahájení mistrovství světa fotbalistek do 20 let v Polsku, o své budoucnosti v čele FIFA ale nechtěl mluvit. Otázku, zda nezvažoval odstoupení po velké kritice kvůli nedávnému plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, nechal bez odpovědi.
„Bude toho hodně, co říct, ale až na tom pravém místě a v pravý čas. To není dneska a tady, kdy si užíváme fotbal,“ řekl Infantino televizní stanici Sky News v Katovicích, kam zavítal na zápas mezi Polskem a Argentinou.
„Ve FIFA samozřejmě nadále pracujeme na tom, abychom lidem v každém koutu světa dali šanci a našli způsoby a prostředky, jak se zlepšit a zapojit. Aby mohli také oslavovat fotbal, který všichni milujeme,“ uvedl Infantino.
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