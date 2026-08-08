Jeho skvělá práce se nedá ignorovat, zní na Infantinovu adresu. Mezitím vyplouvá další skandál

Kritizovaný prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino si během návštěvy Kolumbie zajistil podporu několika národních svazů jihoamerických zemí. Smířlivě se po schůzce v Cali na adresu šéfa světového fotbalu vyslovil i prezident kontinentální federace CONMEBOL Alejandro Domínguez. Britský deník The Telegraph mezitím přišel s obviněním, že Infantino v době působení v UEFA zajistil pro svou spolupracovnici a údajnou milenku vysoké odstupné. UEFA platbu potvrdila, FIFA odmítá, že by se její šéf dopustil nevhodného chování.
Alejandro Domínguez ocenil Infantinovy úspěchy a zároveň volal po konstruktivním přístupu ve světovém fotbalu. „Infantinova skvělá práce se nedá ignorovat. Musíme pokračovat v práci pro fotbal prostřednictvím dialogu. Není přitom důležité, abychom měli stejné názory,“ uvedl šéf jihoamerické konfederace při příležitosti inaugurace nového kolumbijského ultrapravicového prezidenta Abelarda de la Esprielly, které se spolu s Infantinem zúčastnili.
Infantino, který chce v příštím roce usilovat o znovuzvolení do prezidentské funkce, vyvolal odpor velké části fotbalové komunity návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když od snahy oficiálně odstoupil a vedení FIFA se za chyby související s plánem omluvila, kritické hlasy na jeho adresu neutichly.
Na rozdíl například od evropské UEFA, jež na protest stále trvá na bojkotu soutěží FIFA, v Jižní Americe se dostalo Infantinovi po odstoupení od plánu a omluvě podpory. Oficiálně mu ji v minulých dnech vyjádřily Argentina, Paraguay, Venezuela a Ekvádor.
Za Infantinem stojí jako tradičně africká konfederace CAF. Proti prezidentovi světového fotbalu se vedle UEFA vyslovilo vedení asijské AFC a konfederace CONCACAF sdružující země Severní a Střední Ameriky.
Infantino zajistil odstupné a studium pro milenku, tvrdí The Telegraph
Britský The Telegraph nyní přišel s obviněním, že švýcarský funkcionář zařídil v době svého půspbení v UEFA vysoké odstupné pro svou spolupracovnici a údajnou milenku.
Infantino pracoval v UEFA od roku 2000 a v letech 2009 až 2016 byl jejím generálním sekretářem. Podle Telegraphu měl v té době ženatý otec čtyř dětí milostný vztah se spolupracovnicí, které následně zařídil šesticiferné odstupné a zaplacení studia manažerského programu MBA.
UEFA v prohlášení pro média platbu ženě potvrdila, nicméně uvedla, že v té době byla v souladu s pravidly pro odcházející pracovníky. Od roku 2016 se regule zpřísnily. „Současná pravidla, která platí pro všechny zaměstnance UEFA bez ohledu na jejich pozici, jsou v souladu s předpisy moderní a vysoce kvalitní organizace,“ uvedla.
Světová federace FIFA prostřednictvím svého mluvčího odmítla, že by se její šéf dopustil něčeho nevhodného. „Prezident FIFA Gianni Infantino důrazně popírá tato nařčení, protože jsou nepravdivá. Jakékoli náznaky nevhodného chování či porušování pravidel jsou pomlouvačné. Žádný zaměstnanec UEFA nebo FIFA nikdy nevznesl stížnost týkající se chování pana Infantina, protože nikdy nedošlo k incidentu, do něhož by byl zapojený,“ uvedla FIFA.
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