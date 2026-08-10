UEFA se spojila s asijskou AFC a severoamerickou CONCACAF, společně kritizují Infantina

Evropská fotbalová unie UEFA nepolevuje v tlaku na předsedu světové organizace FIFA Gianniho Infantina. Po jeho neúspěchu s kontroverzním plánem na prodej podílů z mistrovství světa soukromým investorům se UEFA spojila s asijskou AFC a severoamerickou CONCACAF a ve společném prohlášení uvedly, že Infantino ztratil svým podvodným chováním důvěru a postavil se nad kolektiv.
„Fotbal je největší sdílenou vášní světa. Nepatří žádnému jednotlivci ani žádné instituci,“ napsaly UEFA, AFC a CONCACAF v otevřeném dopise „fotbalové rodině“, který podepsali šéfové jednotlivých organizací Aleksaner Čeferin, šajch Salmán bin Ibráhím Chalífa a Victor Montagliani i jejich generální tajemníci. Zároveň společně vyzvali k nezávislému prošetření událostí, které se v minulých týdnech odehrály.
„Vedení ve fotbale není majetek. Není to o tom držet nebo vyžadovat moc. Je to povinnost služby fotbalové rodině, která ji svěřuje,“ uvádí. „Když je důvěra narušena podvodem, když se jednotlivec postaví nad kolektiv, který mu dal autoritu, tato povinnost je zanedbána,“ konstatovaly organizace. Infantina ale v textu výslovně nezmiňují. „Silou fotbalu vždy byla jeho jednota. Vyzýváme k tomu, aby tato jednota byla nyní ctěna, a k vedení, které fotbalu slouží, a ne se mu snaží rozkazovat,“ dodaly.
Od Infantinova návrhu se už dříve distancovali i někteří členové vedení FIFA s tím, že o plánovaném prodeji práv na MS prostřednictvím nově vytvořené dceřiné společnosti nic nevěděli. FIFA se následně za netransparentní postup veřejně omluvila, především v Evropě to ale k uklidnění vztahů nestačilo. Několik národních svazů stáhlo svou podporu pro Infantinovo znovuzvolení do čela FIFA v příštím roce, Norsko dokonce požaduje jeho okamžitou rezignaci.
Vysvětlující dopis, který FIFA po omluvě rozeslala všem 211 členským federacím, „prezentuje situaci jako komunikační selhání, zatímco to, čeho byl fotbal svědkem, je selhání úsudku a zásadní porušení důvěry,“ píšou UEFA, AFC a CONCACAF. Zároveň ale ujišťují, že nemají v úmyslu zvrátit dříve přijatá rozhodnutí o rozšíření soutěží či prémiích. „Tato rozhodnutí byla učiněna společně a musejí být dodržena,“ konstatovaly.
Infantino zatím na krizových jednáních hledá podporu. Získat se mu ji podařilo minulý týden na schůzce v Rabatu, po níž se za něho postavila africká konfederace CAF. Na následné návštěvě Kolumbie dosáhl smířlivého postoje jihoamerické CONMEBOL a důvěru mu vyjádřilo několik národních svazů.