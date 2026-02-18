Nadcházející dvojzápas úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy, v němž Viktoria Plzeň nastoupí proti Panathinaikosu Athény, nemá podle trenéra Martina Hyského favorita. Padesátiletý kouč vidí šance obou týmů na postup vyrovnaně padesát na padesát, řecký tým považuje za soupeře na úrovni Ligy mistrů. Trenér Viktorie si uvědomuje, že souboj je důležitý i z hlediska národního koeficientu. Před odletem do Athén zdůraznil, že ve čtvrtečním úvodním venkovním duelu chce s mužstvem zvítězit.
Hyský: Máme před sebou otevřený dvojzápas. Cílem je postup do další fáze
Oba týmy se utkaly už v prosinci v ligové fázi a Plzeň navzdory dlouhému oslabení uhrála v Athénách bezbrankovou remízu. Panathinaikosu se aktuálně výsledkově nedaří a pro bookmakery je mírným favoritem na postup Viktoria.
„Myslím, že je to klasicky padesát na padesát. Respektujeme soupeře. Už jsem to říkal v prosinci a stojím si za tím, že Panathinaikos je i přes momentální výsledky mužstvo na úrovni Ligy mistrů. Je to soupeř, se kterým je dvojzápas určitě naprosto otevřený,“ řekl Hyský, jehož svěřenci jako jediní prošli celou ligovou fází bez porážky.
V prosinci dosáhli v Athénách na bezbrankovou remízu, i když od 32. minuty hráli bez vyloučeného Václava Jemelky. „Je potřeba být disciplinovaný a koncentrovaný ve hře bez míče, abychom zůstali aktivní a hráli jako zápasy doposud. Myslím, že když se nám to povede, budeme aktivní, tak pak máme velkou šanci uhrát dobrý výsledek. Jedeme do Řecka vyhrát,“ prohlásil Hyský.
Uvědomuje si, že nadcházející dvojzápas je důležitý i z pohledu národního koeficientu UEFA. České kluby právě s řeckými bojují o první desítku v žebříčku. „Samozřejmě vnímáme, že nehrajeme jen za klub, ale i za český fotbal. Je specifické potkat se s řeckým týmem. Uděláme vše pro to, abychom v tomto dvojzápase uspěli. Jasným cílem je postup do další fáze,“ prohlásil Hyský.
Panathinaikos hraje domácí pohárové zápasy v azylu na Olympijském stadionu pro zhruba 70 tisíc diváků, kapacita je ale kvůli pokračující rekonstrukci výrazně snížena. „Je to pro nás možná trochu výhoda, protože Panathinaikos tam není doma.“
„Myslím, že zítra bude bouřlivější atmosféra, že přijde víc lidí než v prosinci. Je to jen dobře. Věřím, že mužstvo je připravené a že se bude soustředit jen na náš herní výkon, který do téhle chvíle je na vysoké úrovni,“ řekl Hyský s připomínkou pěti soutěžních zápasů od zimní přestávky bez porážky.
Po lednovém závěru ligové fáze Viktoria mohla doplnit na pohárovou soupisku tři hráče. Dostalo se na zimní posily – záložníka Patrika Hrošovského s navrátilcem Alexandrem Sojkou a útočníka Salima Faga Lawala. Další nové tváře zůstaly pro Evropskou ligu mimo kádr.
„Očekávám od nich to samé, co od ostatních. Rozhodla jejich typologie, protože v Evropě na téhle úrovni se hraje hodně rychlý fotbal. Pro Sojku rozhodlo to, že je to typologicky hráč, který se pro evropský fotbal hodí. I to, že je univerzál. Je možnost ho nasadit na více postech, což je pro trenéra vždy výhoda,“ podotkl Hyský.
Po zápase s Panathinaikosem čeká Viktorii v neděli v domácí lize velmi důležitý šlágr se Spartou. Hyský nechtěl prozradit, zda více „protočí“ sestavu. „Momentálně se soustředíme jen na zápas ve čtvrtek, nic jiného nás teď nezajímá. Sestavu komentovat nechci, uvidíte zítra,“ dodal Hyský.