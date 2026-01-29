Viktoria Plzeň v 8. kole Evropské ligy zvítězila v Basileji 1:0 a jako jediná zvládla základní část bez jediné porážky. Západočeši měli už před zápasem jistý postup do vyřazovacích bojů. O vítězství Viktorie nad úřadujícím švýcarským mistrem rozhodl brankou v 39. minutě osmnáctiletý Jiří Panoš.
Bez porážky. Plzeň na závěr základní fáze Evropské ligy vyhrála v Basileji
Plzeň zakončila ligovou fázi s bilancí tří vítězství a pěti remíz a se ziskem 14 bodů obsadila v tabulce 36 účastníků 14. místo. K osmé příčce a přímému postupu do osmifinále jí chyběly dva body.
Západočeši si stejně jako vloni zahrají úvodní kolo vyřazovací části a v něm nastoupí proti Fenerbahce Istanbul, nebo Panathinaikosu Atény. S oběma celky se utkali již v ligové fázi a připsali si bezbrankové remízy. Soupeře jim určí páteční los v Nyonu. Viktoria coby lépe postavený tým začne venku.
Plzeň se po zavedení nového formátu pohárů stala prvním českým klubem, který ligovou fázi zvládl bez porážky. S třemi inkasovanými góly se zároveň může pyšnit nejlepší defenzivou soutěže. Viktoria si vyřazovací fázi pohárů zahraje třetí sezonu po sobě, vloni došla do osmifinále Evropské ligy, před dvěma lety dosáhla díky čtvrtfinále Konferenční ligy na své maximum.
Panoš jako šťastné řešení
Kluby pro lednové závěrečné dva zápasy ligové části ještě nemohly zařadit na soupisku pro soutěž zimní posily a Plzni i kvůli tomu chybělo hned 11 hráčů. Trenér Hyský řešil potíže především v útoku, kde mu vypadli lehce zraněný Adu a kapitán Vydra, potrestaný za vyloučení proti Portu. Na hrotu netradičně nastoupil křídelník Souaré a na pravém kraji nečekaně dostal šanci mladík Panoš.
V sestavě Basileje nechyběla hlavní hvězda kapitán Shaqiri, Západočeši si ale bývalého záložníka Bayernu Mnichov či Liverpoolu od začátku dobře hlídali. Hosté byli po celý úvodní poločas aktivnější, i když jako první zahrozil švýcarský šampion. Nejprve si v 15. minutě při odvracení centru málem dal vlastní gól bránící Dweh, po následném rohu hlavičkoval Adjetey, ale trefil jen střed branky a Wiegeleho.
Ve 37. minutě Panoš našel ve vápně volného Ladru, ten však přestřelil. O dvě minuty později už Viktoria otevřela skóre. Doski poslal z rohového kopu přetažený centr na zadní tyč, kde našel volného Panoše, který z voleje na bližší tyč překonal brankáře. Osmnáctiletý mladík dal druhý gól v pohárech a stal se třetím nejmladším českým střelcem v hlavní fázi.
Nový trenér Basileje Lichtsteiner, který na začátku týdne nahradil odvolaného Magnina, musel v poločase vystřídat zraněného brankáře Hitze, mezi tyče se postavil Salvi. Jako první měl ale po změně stran práci na opačné straně Wiegele, Otele v 50. minutě postupoval ze strany sám na gólmana, balon si ale příliš předkopl.
Po hodině hry zblízka po Memičově přihrávce dostal míč do sítě plzeňský Souaré, kvůli těsnému ofsajdu se ale radovat nemohl. Basilej, která na začátku ledna v přípravě ve Španělsku po obratu porazila Slavii 4:3, po prostřídání přece jen trochu přidala, výrazné šance nicméně dlouho neměla.
Naopak v 76. minutě mohl zvýšit Souaré, kdyby nevypálil jen do boční sítě. Až v nastavení si Basilej vytvořila gólovou možnost, Shaqiri ale v ideální pozici zamířil vedle. Viktoria v Evropské lize zvítězila po sérii čtyř remíz a ideálně se naladila na víkendový start jarní části nejvyšší soutěže a duel v Karviné.
FC Basilej – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš. Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) – Ruperti (video, Niz.). ŽK: Adjetey, Rüegg – Dweh, Memič.
Basilej: Hitz (46. Salvi) – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé) – Koindredi (57. Leroy), Kacuri – Traoré (57. Agbonifo), Shaqiri, Otele (79. Salah) – Ajeti. Trenér: Lichtsteiner.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil – Valenta (79. Kabongo), Červ – Panoš (64. Višinský), Ladra, Doski – Souaré (90.+4 Novák). Trenér: Hyský.