Fotbalisté Plzně se v úvodním kole vyřazovací části Evropské ligy utkají s Panathinaikosem Athény. Dvojzápas díky lepšímu postavení po ligové fázi části začnou 19. února venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom páteční los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
Plzeň se na úvod vyřazovací fáze Evropské ligy střetne s Panathinaikosem
Západočeši si s řeckým klubem zopakují nedávný souboj z ligové fáze. V prosinci v Athénách remizovali bez branek, i když více než poločas odehráli v oslabení. Pokud přes Panathinaikos postoupí, v osmifinále narazí buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.
Viktoria jako jediná prošla celou ligovou fází bez porážky. Se 14 body za tři vítězství a pět remíz obsadila ve společné tabulce všech 36 účastníků 14. příčku, díky níž získala pro úvodní kolo play-off výhodu odvety doma.
Po předloňské změně formátu pohárů i losování mohla dostat pouze dva soupeře v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Vedle Panathinaikosu jí mohlo připadnout ještě Fenerbahce Istanbul, s nímž v základní fázi rovněž remizovala bez branek.
„Byly dvě možnosti, je to Panathinaikos, těšíme se na to. Přijímáme soupeře, je to pro nás velká výzva. Tím, že už máme se soupeřem nějakou zkušenost, budeme vědět, jak s tím pracovat,“ uvedl asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.
Plzeň si vyřazovací boje v pohárech zahraje třetí sezonu po sobě. Vloni došli do osmifinále Evropské ligy, kde vypadli s Laziem Řím, před dvěma lety účastí ve čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhli na klubové maximum v soutěžích UEFA.
Panathinaikos byl pro Plzeň ze dvou variant při losu papírově schůdnější možností. Řecký klub, vedený slavným španělským trenérem Rafaelem Benítezem, obsadil v ligové fázi 20. místo. Za tři výhry a remízy a dvě porážky získal o dva body méně než Viktoria. Ligovou část zakončil sérií tři nerozhodných výsledků, ve čtvrtek se v dlouhé přesilovce rozešel doma smírně 1:1 s AS Řím.
Los úvodního kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy
Los úvodního kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy
Panathinaikos Athény – Viktoria Plzeň, Fenerbahce Istanbul – Nottingham, Ludogorec Razgrad – Ferencváros Budapešť, Celtic Glasgow – Stuttgart, Dinamo Záhřeb – Genk, Brann Bergen – Boloňa, PAOK Soluň – Celta Vigo, Lille – Crvena zvezda Bělehrad.
Panathinaikos v posledních letech jen marně vzpomíná na dřívější slavné časy a pravidelné účinkování v Lize mistrů. Celek z Athén figuruje v řecké lize až na pátém místě s propastnou ztrátou na čelo tabulky. Na domácí titul naposledy dosáhl v sezoně 2009/10.
Před prosincovým zápasem s Plzní se Panathinaikos naposledy utkal v pohárech s českým soupeřem v kvalifikaci Konferenční ligy v ročníku 2022/23, kdy vypadl s pražskou Slavií po prohře 0:2 venku a remíze 1:1. Nadcházející dvojutkání může být klíčové v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů UEFA.