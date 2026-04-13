Hyský po remíze: Je to moment, od kterého se dá odrazit, čerpat energii a poučit se

Zisk bodu za bezbrankovou remízu se Slavií považoval po utkání trenér Plzně Martin Hyský za povzbuzení do dalších zápasů. Důležitější pro něj ale byl výkon týmu. Padesátiletý kouč věří, že z vyrovnaného souboje s obhájcem titulu a suverénním lídrem tabulky mohou Západočeši ve zbytku sezony čerpat energii. Zároveň se nechtěl vyjadřovat k červené kartě pro domácího Tomáše Chorého.
Západočeši dvě kola před koncem základní části ztrácejí ze čtvrtého místa tabulky bod na třetí Jablonec, se Slavií ale v lize poprvé po pěti zápasech neprohráli. „Je to velké povzbuzení. Klukům v kabině jsem poděkoval a řekl jim, že je to malý krok, protože je to jen jeden bod. Nezískali jsme víc, ale je potřeba zůstat pokorní a na zemi,“ řekl Hyský.
„Bod je důležitý a hlavně ten výkon, který jsme předvedli. Je to přesně moment, od kterého se dá odrazit, čerpat energii a poučit se do dalších zápasů. Když budeme hrát tímto způsobem a s takovým nastavením, věřím, že budeme úspěšní,“ doplnil kouč.
Nerozhodný výsledek považoval za zasloužený. „Bod bereme, myslím, že je to asi spravedlivá remíza. Oba týmy měly některé momenty a situace, aby daly gól. Líbilo se mi, jak jsme odehráli hlavně druhý poločas. Byly tam pasáže, kdy jsme Slavii přehrávali. Bohužel ve finální fázi se nám gól nepovedlo dát,“ uvedl kouč.
„Odsud se body nevozí snadno, chtěl bych svoje mužstvo pochválit. V poslední době procházíme personálními problémy, máme spoustu hráčů, kteří momentálně nejsou k dispozici. Ale pořád tvrdím, že kádr, který byl dnes na zápas připravený, má obrovskou kvalitu. Kluci to ukázali,“ doplnil.
V přesilovce žádná vážnější šance
Po delší době dostal šanci v základní sestavě útočník Prince Adu. „Všichni ho známe. Víme, že je to hráč, který umí udělat rozdíl, umí hrát velké zápasy. Jsem velmi rád, že se mu zápas povedl. Byl jeden z nejnebezpečnějších hráčů z naší strany. Škoda, že mu při sólové akci v první půli nevyšlo lépe zakončení a nedal gól,“ řekl Hyský.
„Má teď před sebou velký cíl – dostat se na mistrovství světa za Ghanu. Moc mu pomohla reprezentační přestávka, zúčastnil se dvou přípravných zápasů, v obou nastoupil v základní sestavě. Po návratu z reprezentace jsem v něm viděl trošku jiného hráče, než jaký nás před pauzou opustil. Věřím, že takhle bude pokračovat a bude pro nás důležitý,“ uvedl Hyský.
Nechtěl příliš komentovat vyloučení slávisty Chorého, jemuž sudí v závěru udělil červenou kartu za plivnutí na obránce Sampsona Dweha.
„Neviděl jsem to, nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. To je věc pro rozhodčí, pro soupeře, ne pro mě. Škoda, že jsme si v té přesilovce nevypracovali vážnější šanci. Zbývalo nějakých osm devět minut,“ řekl kouč.
Kdysi hrával ve Slavii a také v Edenu trénoval B-tým. „Mám velmi bohatou slávistickou minulost, jsem v hodně věcech Slavii vděčný za to, co mi dala. Ale v mém myšlení to dnes nehrálo žádnou roli, byl jsem plně koncentrovaný na zápas,“ dodal Hyský.
