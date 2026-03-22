V první lize fotbalistek končí základní část, po které se soutěž rozdělí na první čtyři celky, bojující o titul, a další čtyři v boji o udržení. V tom si příliš nepomohly fotbalistky posledního FC Praha, které prohrály na hřišti Slovácka vysoko 1:6 a před posledními šesti zápasy se jejich situace stává tragickou. Naopak hráčky Loko Brno po výhře 1:0 na hřišti Viktorie Plzeň postoupily ze sedmého na páté místo.
Favorit byl jasný. Slovácko si v minulém kole se čtvrtým Libercem pojistilo třetí místo po základní části a v zápase dostaly šanci i některé mladé hráčky.
Poslední celek tabulky, FC Praha, přijel bez zraněné největší opory Divišové a dalších tří hráček, které daly přednost futsalové reprezentaci.
A hned ve druhé minutě Slovácko ukázalo, kdo je doma pánem. Po rohovém kopu otevřela skóre hlavou Jančářová. A ta to zopakovala po přímém kopu i v 9. minutě. Pak sice Šušolová dokázala snížit na 1:2, ale ještě do přestávky Boučková ideálně uvolnila Hrúzikovou a Slovácko opět vedlo o tři góly.
Po pauze se FC Praha snažil zvednout – jeho hráčky ve velké šanci trefily tyč, ale na víc to nestačilo a favorit dalšími třemi góly potvrdil svoji dominanci trefou Raichové a dvěma trefami Američanky Thibodauxocé.
Plzeň v deseti nechala body Brnu
Viktoria Plzeň měla většinu zápasu s Loko Brno převahu, ale nic z toho nebylo. Naopak soupeřky se postupem času dostávaly stále víc do hry a nakonec si odvezly domů tři body.
Hodně k tomu přispělo vyloučení Američanky Vasquezové po hodině hry. Brňanky se víc tlačily do útoku a Lišková nakonec vsítila rozhodující gól.
V závěru měly sice hráčky Plzně i v deseti velký tlak a velké šance, ale dvě největší neproměnila Mrázová.