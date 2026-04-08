Horníček kapituloval při penaltě a Braga hrála v EL s Betisem nerozhodně

Fotbalisté Sportingu Braga hráli v prvním čtvrtfinále Evropské ligy doma s Betisem Sevilla 1:1. Lukáš Horníček v brance domácího portugalského týmu zneškodnil pět střel a dostal gól jen z pokutového kopu. Zbývající tři utkání se budou hrát ve čtvrtek, odvety jsou na programu za týden.
Braga v osmifinále nasázela čtyři branky Ferencvárosi Budapešť a i tentokrát začala skvěle. Už v 5. minutě zůstal při prvním rohovém kopu domácích rakouský záložník Grillitsch u přední tyče nikým nehlídaný a patičkou poslal míč do sítě. Hned vzápětí se radovali také hosté, ale jen chvíli, než videorozhodčí odhalil ofsajd.
Horníček, který včetně předkol udržel v 15 zápasech jedenáctkrát čisté konto, předvedl ještě do přestávky pět úspěšných zákroků. Nekapituloval ani tváří v tvář marockému útočníkovi Ezalzúlímu a při hlavičce kapitána Betisu Bartry mu pomohla tyč.
Do druhého dějství vyběhl v dresu hostů jejich nejlepší střelec Brazilec Antony, autor pěti branek, ale střely na domácí branku vůbec nepřibývaly. Jenže po hodině hry Gorby při ojedinělé akci fauloval Ezalzúlího a kolumbijský útočník Cucho Hernández nedal při penaltě Horníčkovi šanci. Český gólman v této sezoně už dva pokutové kopy zneškodnil, tentokrát ale vyrovnání nezabránil.
Bragu čeká v odvetě těžký úkol, pokud chce zopakovat finále z roku 2011. Betis od loňského finále Konferenční ligy prohrál na evropské scéně jen dva z jedenácti zápasů a žádný doma. V minulém kole dal na svém stadionu Panathinaikosu čtyři branky.
Braga – Betis Sevilla 1:1 (1:0)
Branky: 5. Grillitsch – 61. Hernández z pen.