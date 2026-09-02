Fotbal

Historická chvíle. Fotbalistky Liberce čeká souboj o první postup v evropských pohárech


před 3 hhodinami|Zdroj: FC Slovan Liberec, ČT sport
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Fotbalistky Liberce čeká důležitá odveta v evropském poháru
Zdroj: ČT sport

Dva české ženské fotbalové týmy usilují o postup v evropských pohárových soutěžích. Zatímco Sparta se v odvetě kvalifikace o Ligu mistryň utká s Ženevou, Liberec bojuje v prvním předkole Europa Cupu se Sarajevem. Přímý přenos vysílá od 16:55 ČT sport Plus.

Liberec si přivezl z bosenské metropole nadějný výsledek 3:2, přičemž ovšem neudržel tříbrankový náskok a závěr se proměnil v drama. „Vzhledem k průběhu a vedení 3:0 nás trošičku mrzí, že jsme si zápas zkomplikovali,“ podotkl trenér Jiří Kaiser.

„Kabina byla velmi dobře nastavená s pozitivní energií a každá hráčka makala za druhou. Tímto výkonem i výsledkem bychom chtěli pozvat diváky na odvetu,“ doplnil.

Pro Liberec je to historický okamžik, v evropských pohárech hrají vůbec poprvé. „Bude to o naší práci, o poctivosti ve hře dozadu a musíme využívat naše rychlá křídla,“ poznamenala před klíčovým zápasem obránkyně Aneta Dědinová.

Severočešky o víkendu pošetřily síly, jejich ligový duel s nováčkem soutěže Prague Raptors byl odložen. Chybět budou kapitánka Denisa Tenkrátová a také Tereza Černá.

„Odpočinuly jsme si dostatečně. Čtvrtek a pátek jsme měly volno, v sobotu a neděli už jsme trénovaly,“ přiblížila záložnice Diana Šafářová.

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