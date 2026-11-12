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Hapala nahradil jeho dosavadní asistent. Sigmu povede Portugalec Monroy


12. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Novým hlavním trenérem fotbalistů Olomouce je Portugalec Jaime Monroy, asistent odvolaného Pavla Hapala. V Sigmě podepsal víceletou smlouvu. Monroy přišel do Olomouce letos v létě a dosud působil jako první asistent Hapala.

Hapal byl propuštěn z pozice trenéra i generálního sportovního manažera po sobotním ligovém debaklu 0:5 v Hradci Králové. Sigma je v tabulce první ligy pátá se stejným počtem bodů, jako má čtvrtá Sparta, a dvoubodovou ztrátou na druhý Liberec.

V úterý byl Monroy v týmu pověřen vedením tréninků. Pokračovat bude se stávajícím realizačním týmem. „Od Jaimeho očekáváme především vyrovnanější týmové výkony a budování vítězné mentality. Chceme navázat na práci, kterou zde již započal, a věříme, že v roli hlavního trenéra dokáže naplno rozvinout svůj potenciál. Jeho zkušenosti z evropského fotbalu a osobitý pohled na hru vnímáme jako důležitý přínos pro tým,“ uvedl předseda představenstva Sigmy Ondřej Navrátil.

Přehled zahraničních trenérů v první fotbalové lize

*od roku 1994, kromě slovenských trenérů

  • Jürgen Sundermann (Německo/Sparta, 1994)
  • Massimo Morales (Itálie/Příbram, 2008–09)
  • Alex Pastoor (Nizozemsko/Slavia, 2014)
  • Andrea Stramaccioni (Itálie/Sparta, 2017–18)
  • Brian Priske (Dánsko/Sparta, 2022–24 a 2025–)
  • Lars Friis (Dánsko/Sparta, 2024–25)
  • Andreas Brännström (Švédsko/Mladá Boleslav, 2024–25)
  • Jaime Monroy (Portugalsko/Olomouc, 2026–)

Čtyřiačtyřicetiletý Monroy v minulosti pracoval v barcelonské akademii La Masía, u mládeže AC Milán a byl skautem Atlética Madrid. Působil také v Portu a Olympiakosu Pireus, byl asistentem Marcela Bielsy v Leedsu a stejnou roli zastával ve West Bromwichi a před příchodem do Olomouce v Hertě Berlín.

„Novou roli přijímám s nadšením, ale zároveň si uvědomuji odpovědnost, která s ní přichází. Je pro mě ctí, že mohu pokračovat v práci, kterou jsme společně začali, a ujmout se této pozice v klubu, kde se cítím jako doma,“ uvedl Monroy.

Za působení v Sigmě poděkoval Hapalovi. „Moc pro mě znamená, že tuto roli přebírám s jeho podporou a souhlasem. Dodává mi to klid a sílu do další práce. Vždycky mu za to budu vděčný. Poděkování patří také hráčům, realizačnímu týmu i vedení klubu. Jejich podpora a každodenní práce jsou základem všeho, co jsme společně vybudovali. Sigma je pro mě jako rodina a tak to cítím každý den. Chtěl bych, abychom si tuto atmosféru udrželi a dál ji posilovali,“ dodal první trenér Sigmy, který nepochází z Česka či Slovenska.

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