Šlágr 14. kola ligy mezi Plzní a Spartou vítěze nepoznal, týmy remizovaly 1:1. Obě branky padly už do přestávky. Fotbalisté Slavie zvítězili nad Artisem Brno 4:1. Hosté hráli od 11. minuty za stavu 0:1 bez vyloučeného Michala Jeřábka. Obhájci titulu jako jediní v dosavadním průběhu soutěže neprohráli. Jablonec remizoval s Mladou Boleslaví 0:0. Teplice prohrály doma s Pardubicemi 1:4. Dva góly zaznamenal při debutu v základní sestavě Arouna Ouattara z Burkiny Faso.
Domácí vstoupili do zápasu poměrně aktivně, skóre ale po 16 minutách otevřela Sparta. Brunes v souboji přetlačil Dweha a sám před gólmanem Wiegelem poslal míč k tyči. Západočeši marně reklamovali, že norský útočník zasáhl soupeře nedovoleně nohou.
S domácími inkasovaný gól otřásl. V 21. minutě si zaběhl za obranu Vydra a po jeho křížné střele zachránil Viktorii od dvoubrankového manka Wiegele, který balon vykopl. Viktoria se pak oklepala, po půlhodině se dostal do úniku Adu, gólmana Surovčíka ale neprostřelil.
V 35. minutě se v dalším brejku neprosadil ani Memič, který místo přihrávky zvolil nepřesnou střelu. V páté minutě nastavení první půle se bosenský reprezentant prokličkoval do úniku a hosté v poslední chvíli odvrátili na rohový kop.
Z něj už Západočeši vyrovnali. Centr prodloužil hlavou Dweh a nabíhající Adu na zadní tyči poslal míč do sítě. Ghanský útočník navázal na vítěznou trefu z Lilleströmu a potvrdil formu po návratu z rezervy.
Po změně stran neměl Adu daleko k tomu, aby otočil stav. Nejprve však v dobré pozici vypálil jen slabě do středu branky a v 66. minutě ho po Memičově přízemním centru vychytal Surovčík, asistent rozhodčí nicméně stejně signalizoval ofsajd.
Na opačné straně se o pět minut později dostal do úniku Brunes, ve velké šanci však minul. Oba týmy se snažily strhnout vítězství na svou stranu, nepovedlo se to však ani střídajícímu Juráskovi, jenž v 80. minutě na zadní tyči těsně nedosáhl na míč.
Ani jeden ze soupeřů nemohl být s remízou spokojen. Západočeši nenavázali na předchozí tři soutěžní vítězství a nevyužili šanci více se přiblížit k čelu tabulky. Plzeňskému kouči Kováčovi se bývalý klub, kde hrával a později dělal asistenta trenéra, porazit nepovedlo.
Sparta si za minulá čtyři kola připsala třetí remízu, z toho pokaždé venku a ze čtvrtého místa tabulky ztrácí na vedoucí Slavii už deset bodů. Západočeši ztratili body již podeváté v ligovém ročníku a reprezentační přestávku stráví na osmé příčce.
Viktoria Plzeň – Sparta Praha 1:1 (1:1)
Viktoria Plzeň – Sparta Praha 1:1 (1:1)
Branky: 45.+6 Adu – 17. Brunes. Rozhodčí: Starý – Kříž, Slavíček – Radina (video). ŽK: Adu, Višinský, Mikula (asistent trenéra) – Mannsverk, Singhateh, Macek, Zelený, Priske (trenér). Diváci: 11 290.
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Červ (78. Pirgič), Doski (78. Souaré) – Sojka (59. Ladra), Memič (68. Višinský) – Adu (78. M. Vydra). Trenér: Kováč.
Sparta: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mannsverk (74. Macek) – Singhateh (64. Mercado), Sochůrek, P. Vydra (74. Eneme), Alcócer (64. Jurásek) – Brunes (86. Vojta). Trenér: Priske.
Slavia si pojistila vedení v lize výhrou nad Artisem
Oba soupeři se v nejvyšší soutěži utkali poprvé. Favoritovi ideálně vyšel vstup, Ayaosiho centr již ve třetí minutě zpracoval Suleiman pro Chytila a útočník se těžkým zakončením přes hlavu trefil přesně do vzdálenějšího růžku Kašíkovy branky.
Další pohroma pro ligového nováčka brzy následovala. Jeřábek dostal v 11. minutě druhou žlutou kartu a Artis od té doby dohrával bez vyloučeného kapitána. V dalších šancích domácích figurovali Suleiman, Chytil nebo Ayaosi.
Ještě větší příležitost měli hosté díky brejku dva na jednoho. Álegué uvolnil Adedirana, který měl před sebou už jen uzdraveného gólmana Markoviče. Se zakončením však zaváhal a trefil jen dobíhajícího Sadílka. Slávisty jako by vedení a přesilovka ukolébaly, do konce poločasu si už větší šanci nevytvořili.
Pražané si náskok pojistili po přestávce. Od Chytila se po rohovém kopu míč odrazil k Juráskovi, jenž se trefil střelou po zemi. Výhru pak zvýraznili střídající hráči. Jurásek vhodil dlouhý aut, míč se odrazil od země a Chaloupek se hlavou trefil podruhé v ligové sezoně. Na hřiště se po zranění dostal i uzdravený reprezentant Provod a po Šturmově centru rovněž hlavou si otevřel střelecký účet v sezoně nejvyšší soutěže.
V závěru Markovič přišel o čisté konto. Jeho protějšek Kašík našel dlouhým výhozem střídajícího Papalelého, který se prodral k nekompromisnímu zakončení. Jinak si slávisté před reprezentační přestávkou připsali jistou výhru, kterou jejich obránce Zima oslavil dnešní 26. narozeniny.
Slavia Praha – Artis Brno 4:1 (1:0)
Slavia Praha – Artis Brno 4:1 (1:0)
Branky: 3. Chytil, 53. Jurásek, 66. Chaloupek, 79. Provod – 87. Papalelé. Rozhodčí: Vokoun – Hájek, Ratajová – Kocourek (video). ŽK: Kubiak – Jeřábek, Perišič. ČK: 11. Jeřábek. Diváci: 17 086.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, N'Guessan (59. Chaloupek) – Šturm, Sadílek, Moses (59. Kačor), Jurásek (77. Konečný) – Ayaosi (69. Provod), Suleiman (69. Kubiak) – Chytil. Trenér: Trpišovský.
Artis: Kašík – Carlén, Plechatý, Jeřábek – Komljenovic, Sarapata (77. Pospíšil), Boháč (57. Petrák), Labík – Alégué (57. Papalelé), Fomba (15. Pojezný) – Adediran (57. Perišič). Trenér: Nádvorník.
Teplice prohrály s Pardubicemi, zazářil Ouattara
Trenér domácích Zdenko Frťala po výhře v Uherském Hradišti udělal dvě změny v sestavě. Trochu nečekaně vypadl Hopi. Jeho místo zaujal Nigerijec Auta a do zálohy se vrátil s kapitánskou páskou Jukl. Hosté po domácí prohře s Libercem poslali na hřiště místo Řeka Botose Ouattaru, který se stal hrdinou zápasu.
Devatenáctiletý africký záložník měl ve 13. minutě první velkou šanci, jenže brankář Trmal ještě odolal. Dvakrát se dostal k zakončení také pardubický kapitán Hlavatý, svůj čtvrtý gól do teplické sítě však nepřidal. Aktivita hostů byla odměněna ve 20. minutě, když si Jukl srazil do sítě centr Nigerijce Godwina.
Už za dvě minuty bylo vyrovnáno, po rohovém kopu zůstal u vzdálenější tyče volný Dalibor Večerka a zblízka se prosadil. Když už se oba týmy chystaly do kabin, adresoval domácí Fortelný těžkou zpětnou přihrávku Vientiessovi, lotyšský obránce uklouzl a Ouattara toho pohotově využil.
Střelec druhé branky hostů si hned po změně stran vykoledoval penaltu po zbytečném Švandově faulu, ale slovenský stoper Dávid Krčík pokutový kop neproměnil. Brankář Trmal jeho úmysl vystihl, jenže vzápětí si při Outtarově střele z velké dálky neporadil s tečovaným míčem a srazil si ho do sítě.
V 58. minutě se Drchalova přihrávka dostala až k Outtarovi a ten tvrdou ranou pod břevno stanovil konečný výsledek. Ve zbytku utkání Trmal zabránil ještě většímu debaklu domácích, když odvrátil Drchalovu střelu.
Tepličtí fotbalisté sice prožívají nejlepší podzim od roku 2013, jelikož mají v této ligové fázi o 10 bodů více než loni, ale vozí je hlavně zvenku. Východočeši vyhráli na Stínadlech poprvé od září 2023, od té doby tam ve třech zápasech nedali ani gól. Třetím vítězstvím z posledních čtyř kol si upevnili 12. místo.
FK Teplice – FK Pardubice 1:4 (1:2)
FK Teplice – FK Pardubice 1:4 (1:2)
Branky: 22. Večerka – 45.+1 a 58. Ouattara, 20. vlastní Jukl, 49. vlastní Trmal. Rozhodčí: Mach – Kubr, D. Beneš – Zelinka (video). ŽK: Večerka. D. Mareček, Pulkrab – Drchal, Samuel. Diváci: 2712.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič (69. Náprstek) – Fortelný (69. Harušťák), Čermák (55. Takács), Jukl – Radosta (55. D. Mareček), Auta (55. Hopi) – Pulkrab. Trenér: Frťala.
Pardubice: Neuman – Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta (88. Trédl) – Ouattara (65. Jelínek), Icha, Hlavatý – Tanko (46. Boledovič), Samuel (75. Botos) – Drchal (88. Urban). Trenér: Trousil.
Jablonec hrál s Mladou Boleslaví bez branek
Utkání na jablonecké Střelnici nenabídlo příliš gólových šancí. Tu největší měl ve 32. minutě domácí stoper Pavlovič, jenž střelou zpoza pokutového území nastřelil tyč. Vzápětí skončil míč na brankové konstrukci i po propadnutém Zíkově rohovém kopu.
Také po změně stran měla obě mužstva po jedné větší příležitosti. V 61. minutě Nebylovu hlavičku zblízka zneškodnil brankář hostů Vorel a v 79. minutě Mihelak pohotově vytěsnil Koláříkovo zakončení z plného běhu.
V zápase byly k vidění jen tři střely směřující mezi tři tyče, hosté v této statistice zvítězili 2:1. Středočeši měli i více žlutých karet (5:4). Napomenuti byli i domácí trenér Luboš Kozel a jeho syn David, záložník Mladé Boleslavi.
Jablonec prohrál jediné z posledních šesti vzájemných ligových duelů s Mladou Boleslaví. Doma s ní bodoval počtvrté za sebou.
FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 0:0
FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Bohata – Volf, Šůma – Adam (video). ŽK: Kuol, Pavlovič, Jawo, L. Kozel (trenér) – Matoušek, Králik, D. Kozel, Hybš, Vorel. Diváci: 2471.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič – Čanturišvili, Sedláček, Okeke (88. Souček), Kuol (78. Ahl) – Nebyla (78. Hollý), Chramosta (59. Suchan) – Jawo (59. Růsek). Trenér: Kozel.
M. Boleslav: Vorel – Matoušek (46. Donát), Karafiát, Králik, Hybš – D. Kozel, Zíka (90.+2 Lehký) – John (62. Kolařík), Langhamer (46. Špatenka), Šubert – Buryán (77. Letenay). Trenér: Majer.