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Hapal už netrénuje Olomouc, skončil i jako manažer


7. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

V Olomouci nečekaně skončil trenér Pavel Hapal. Vedení Sigmy ho odvolalo krátce po odpoledním debaklu 0:5 v Hradci Králové. Bývalý český reprezentant opouští i pozici generálního sportovního manažera.

Sigma uvedla, že rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu.

Hanáci přitom před debaklem v Hradci Králové, kde inkasovali všechny branky v oslabení, měli dobrou formu. V předchozích čtyřech kolech neprohráli a v neúplné ligové tabulce jim patří čtvrté místo.

Hapal převzal A-tým v dubnu v pozici generálního sportovního manažera Sigmy poté, co byl odvolán Tomáš Janotka. Původně měl být u mužstva jen dočasně, ale nakonec zůstal na lavičce i do nové sezony.

Vstup do ročníku se Hanákům poměrně povedl. Vypadli sice v domácím poháru s druholigovým Prostějovem, v nejvyšší soutěži se ale pohybují v horní části tabulky.

Za dosavadních 14 kol pouze čtyřikrát prohráli. Přesto Hapal v klubu končí, kdo ho na lavičce i ve funkcionářské roli nahradí, Sigma zatím neoznámila.

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