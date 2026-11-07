Hapal už netrénuje Olomouc, skončil i jako manažer

V Olomouci nečekaně skončil trenér Pavel Hapal. Vedení Sigmy ho odvolalo krátce po odpoledním debaklu 0:5 v Hradci Králové. Bývalý český reprezentant opouští i pozici generálního sportovního manažera.
Sigma uvedla, že rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu.
Hanáci přitom před debaklem v Hradci Králové, kde inkasovali všechny branky v oslabení, měli dobrou formu. V předchozích čtyřech kolech neprohráli a v neúplné ligové tabulce jim patří čtvrté místo.
Hapal převzal A-tým v dubnu v pozici generálního sportovního manažera Sigmy poté, co byl odvolán Tomáš Janotka. Původně měl být u mužstva jen dočasně, ale nakonec zůstal na lavičce i do nové sezony.
Vstup do ročníku se Hanákům poměrně povedl. Vypadli sice v domácím poháru s druholigovým Prostějovem, v nejvyšší soutěži se ale pohybují v horní části tabulky.
Za dosavadních 14 kol pouze čtyřikrát prohráli. Přesto Hapal v klubu končí, kdo ho na lavičce i ve funkcionářské roli nahradí, Sigma zatím neoznámila.