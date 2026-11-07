Fotbalisté Hradce Králové ukončili v lize pětizápasovou sérii bez výhry. Votroci v domácím prostředí přehráli 5:0 Olomouc, která hrála od 39. minuty bez vyloučeného kapitána Václava Sejka. Brzká červená karta zabrzdila i Zlín v záchranářské bitvě se Slováckem, kterému důležité tři body za výhru 1:0 zajistil po hodině hry dorážkou David Puškáč. Jediný gól rozhodl i v Liberci, Vasil Kušej proměnil proti Bohemians v 72. minutě penaltu a Slovan poskočil na druhé místo tabulky. Baník po sedmi zápasech vyhrál, domácí Zbrojovku sestřelil hattrickem Filip Kubala.
FC Hradec Králové – Sigma Olomouc 5:0
Už po necelé minutě van Burenovu dělovku z vápna zastavil hostující stoper Lurvink. Na opačné straně Sejk připravil palebnou pozici Baráthovi, maďarský záložník z hranice šestnáctky minul. V 17. minutě olomoucký gólman Koutný vytěsnil Čvančarovu hlavičku a po půlhodině Kučera zamířil mimo tři tyče.
V 39. minutě se Sejk ohnal rukou po Dancákovi a hlavní sudí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Hanáci dohrávali v oslabení třetí venkovní utkání po sobě.
V závěru poločasu domácí Trubač, který 300. ligovým startem vstoupil do Klubu legend, nacentroval před branku, jenže Kučera jeho pobídkou pohrdl.
Votroci přece jen v úvodním dějství přesilovku využili. Van Burena v nastavení ve vápně nedovoleně zastavil Sylla a z nařízeného pokutového kopu se prosadil Čvančara, přestože si Koutný na míč sáhl.
Necelé čtyři minuty po změně stran Slončík předčil v souboji Syllu a hlavou po Trubačově centru přidal druhý gól domácích. Původně kvůli údajnému ofsajdu neplatil, videorozhodčí ale porušení pravidel nenašel.
V 57. minutě Koutného přihrávku zachytil van Buren, olomoucký gólman následnou Slončíkovu ránu vyrazil pouze k Čvančarovi, jenž měl snadnou práci. V české lize prožil čtvrtý dvougólový zápas, na premiérový hattrick však znovu nedosáhl, neboť vzápětí vystřídal.
Domácí dál útočili, Koutný vytáhl Uhrinčaťovu ránu zpoza vápna. V 69. minutě kapituloval počtvrté, když si van Buren naběhl na centr střídajícího Mihálika. V 87. minutě Kučera našel za hostující obranou Mihálika a ten střelou zpoza šestnáctky skóroval v lize poprvé od května.
Hradec bodoval posedmé z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže s Olomoucí, doma s ní počtvrté za sebou neprohrál.
Východočeši před vlastními diváky zvítězili v lize po sérii tří porážek a v sezoně tam získali 13 z celkových 18 bodů. Zároveň vyrovnali své nejvyšší ligové vítězství v samostatné historii, stejným poměrem doma v červnu 1995 deklasovali Benešov.
FC Hradec Králové – Sigma Olomouc 5:0 (1:0)
FC Hradec Králové – Sigma Olomouc 5:0 (1:0)
Branky: 45.+3 z pen. a 57. Čvančara, 49. Slončík, 69. Van Buren, 87. Mihálik. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Jurajda – Adámková (video). ŽK: Čvančara, Čihák (oba Hradec). ČK: 39. Sejk (Olomouc). Diváci: 5011.
Hradec Kr.: Zadražil – Uhrinčať, Čihák (82. Chvátal), Čech – Trubač, Kučera, Dancák (70. Valenta), Horák – Van Buren (83. Abajas), Slončík (70. Umar) – Čvančara (60. Mihálik). Trenér: Horejš.
Olomouc: Koutný – Sylla (64. Huk), Malý, Lurvink – Ghali (64. Slavíček), Baráth, Beran (46. Mikaelsson), Borges – Janošek (82. Krivak), Soldo (82. Tkáč) – Sejk. Trenér: Hapal.
Zbrojovka Brno – Baník Ostrava 1:3
Baník se propracoval do první velké šance už ve čtvrté minutě. Na Plankův roh si nejvýše vyskočil zcela volný Frydrych a orazítkoval břevno. V osmé minutě Kohút zakroutil přímý kop z 20 metrů k tyči a gólman Hrdina měl s pokusem plné ruce práce.
O první šanci Zbrojovky se nechtěně postaral ostravský Smith, jehož malá domů těsně minula opuštěnou branku Baníku. Tu poprvé v ligové sezoně hájil Budinský, jenž vystřídal jedničku Jedličku.
Brňané dvakrát inkasovali v době, kdy se nadechovali k náporu. Nejprve sklepl Kohút míč na hranici šestnáctky Kubalovi, jehož přesná trefa k tyči ukončila střelecký půst ostravského celku v lize, trvající 300 minut.
Ve 26. minutě po centru Kohúta od postranní čáry míč šikovně tečoval opět Kubala a stal se prvním dvougólovým střelcem Baníku v sezoně nejvyšší soutěže.
Zbrojovka úplně vypadla z role, Smith mohl krátce poté přidat třetí branku, z brejku ale minul. Domácím vázla kombinace i finální přihrávka a Slezané se do konce úvodního dějství bez větších problémů ubránili.
Trenér Zbrojovky Svědík reagoval na mdlý výkon svého týmu třemi změnami v sestavě a tah mu brzy vyšel. Z levé strany nacentroval Vaníček a další střídající Langer z malého vápna překonal Budinského.
Zbrojovka výrazně ožila, Vašulínova bomba zamířila s lehkou tečí těsně vedle. Baník ale brzy vyrovnal dění v poli, v 64. minutě po rohu trefil Bewene tyč Hrdinovy branky.
Pojistku hosté přidali čtvrt hodiny před koncem po standardní situaci. Míč se dostal ke Kubalovi a ten povedenými nůžkami zkompletoval svůj premiérový ligový hattrick.
Slezané vyhráli potřetí z posledních čtyř venkovních ligových zápasů se Zbrojovkou. Zároveň si polepšili v počtu vstřelených branek, v předchozím průběhu sezony nejvyšší soutěže jich měli na kontě pouze sedm.
Zbrojovka Brno – Baník Ostrava 1:3 (0:2)
Zbrojovka Brno – Baník Ostrava 1:3 (0:2)
Branky: 48. Langer – 23., 26. a 75. Kubala. Rozhodčí: Berka – Vlček, Pfeifer – Adam (video). ŽK: Klíma – Noga, Planka, Kubala. Diváci: 8351.
Zbrojovka: Hrdina – Penxa (78. Žitný), Vedral, Pokorný, Dante – Vachoušek, Janetzký, Ševčík (46. Vaníček), Granečný (46. Langer) – Vašulín (90.+3 Rymarenko), Ezeh (46. Klíma). Trenér: Svědík.
Ostrava: Budinský – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Boula, Planka (72. Musák), Smith (69. Holzer) – Kohút (69. Jurečka), Kubala – Škrkoň (60. Traoré). Trenér: R. Skuhravý.
Slovan Liberec – Bohemians 1905 1:0
Trenér Bohemians Veselý udělal oproti vítězné středeční dohrávce proti Artisu hned šest změn. „Klokani“ byli v kombinované sestavě od začátku pod tlakem a domácí v první půli zahazovali jednu šanci za druhou.
Nejprve Mašek křižnou střelou těsně minul a v 21. minutě brankář Frühwald musel vytáhnout dobrý zákrok proti dalekonosným ranám Kušeje a Bužka.
Bužek mohl svůj aktivní výkon završit v 32. minutě, po dvou odrazech se ocitl s míčem úplně sám před Frühwaldem, poloodkrytou bránu však netrefil.
Severočeši v úvodním dějství přestříleli soupeře 17:1, přesto mohli hned po změn stran inkasovat. Matoušek předložil míč na zadní tyč Krobotovi a Koubek na poslední chvíli dokázal zastavit střelu směřující do brány.
Dlouho se zdálo, že vzájemný duel obou týmů skončí potřetí za sebou bez gólů, to se ale změnilo v 72. minutě. Bandovi v rohu pokutového území nešťastně dopadl míč na ruku a nařízenou penaltu Kušej s přehledem proměnil.
V 81. minutě měl na kopačce vyrovnání střídající Květ, jeho volej zblízka Koubek vyrazil. Do další šance už se hosté nedostali, Liberci tak počtvrté za sebou nedali gól. Stejný počet utkání nezvítězili na stadionu U Nisy.
Slovan Liberec – Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)
Slovan Liberec – Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)
Branka: 72. Kušej z pen. Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, Bělák – Kvítek (video). ŽK: Bužek, Stránský – Mirvald, Frühwald, Květ. Diváci: 2865.
Liberec: Koubek – Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo – Bužek (56. Sychra), Masopust (64. Marsetič) – Dulay (64. Stránský), Kušej (78. Drakpe), Hodouš (64. Lexa) – Mašek. Trenér: Fodrek.
Bohemians: Frühwald – Kareem, Heidenreich, Kadlec – Banda, Sakala (56. Čermák), Obinaja, Mirvald (76. Kovařík) – Černý (56. Pilař), Matoušek (56. Květ) – Krobot (56. Almási). Trenér: Veselý.
FC Zlín – 1. FC Slovácko 0:1
Slovácko, které proti bývalému klubu vedl trenér Jelínek, podle očekávání od úvodu více drželo míč a snažilo se o výstavbu hry. Ševci ale byli organizovaní, dobře bránili a soupeře do velkých šancí zpočátku nepouštěli.
Klíčová chvíle přišla v 19. minutě, kdy se hostující Vorlický dostal před Mukubu a po střetu s konžským stoperem upadl. Sudí Rouček po zásahu videa a přezkoumání situace zlínského zadáka vyloučil.
Celek z Uherského Hradiště si v přesilovce dlouho nevěděl rady, v prvním poločase v početní výhodě vůbec nebezpečný nebyl. Až před přestávkou se k hlavičkám uvnitř šestnáctky dostali Puškáč a Trávník.
Slovácko si další šance vypracovalo hned po pauze. Zkušený Havlík ale ze dvou svých zakončení branku netrefil. Blíže gólu byl na druhé straně zlínský Cupák, který po centru Poznara hlavičkoval do břevna.
Ve druhé půli, kterou částečně poznamenala hustá mlha, se na Letné hrála ofenzivnější partie. Blahútovu ránu ještě zneškodnil Dostál, ale v 61. minutě už hosté v přesilovce udeřili.
Havlíkovu střelu dorazil zblízka do sítě Puškáč. Třiatřicetiletý útočník dal po letním příchodu z Jablonce za Slovácko premiérový soutěžní gól. Hosté měli i díky početní výhodě dál navrch, moc velkých šancí si ale nevypracovali.
Zlín doma s regionálním rivalem prohrál po třech zápasech a v tabulce na něj ztrácí už sedm bodů. Ševci po dvou remízách za sebou vyšli naprázdno, s 27 inkasovanými brankami mají nejhorší defenzivu soutěže.
FC Zlín – 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)
FC Zlín – 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)
Branka: 61. Puškáč. Rozhodčí: Rouček – Machač, Brázdil – Kocourek (video). ŽK: Appiah, Nombil – Slončík, Vaško. ČK: 22. Mukuba (Zlín). Diváci: 3803.
Zlín: Dostál – Fukala, Křapka, Mukuba, Machalík (74. Nombil) – Kratochvíl (87. Štefan), Didiba – Pišoja, Cupák (74. Šmiga), Appiah (62. Bartošák) – Poznar (62. Kanu). Trenér: Hoftych.
Slovácko: Heča – Slončík (46. Šviderský), Behiratche, Král – Ndefe (88. Vaško), Trávník, Kostadinov (79. Hruška), Blahút – Havlík, Vorlický (70. Juroška) – Puškáč (70. Fiala). Trenér: Jelínek.