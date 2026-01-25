Fotbal

Stuttgart nastřílel Mönchengladbachu tři góly


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jasná nedělní výhra 3:0 na stadionu Mönchengladbachu poslala fotbalisty Stuttgartu na čtvrté místo tabulky po 19. kole německé ligy. Tam vystřídali Lipsko. Saský celek však má jen o bod méně a má jeden zápas k dobru. Na suverénní Bayern, jenž v sobotu poprvé v sezoně prohrál, ztrácí Stuttgart 14 bodů.

Porážku Mönchengladbachu předznamenala už ve 12. minutě neproměněná penalta Tabakoviče. Bosenský útočník volil tvrdou, nikterak umístěnou ránu po pravici brankáře Nübela, ten však jeho záměr vystihl. Do vedení šel po půl hodině hry Stuttgart brankou Lewelinga.

Po přestávce VfB navýšil vedení díky vlastnímu gólu Scallyho a skóre uzavřel Undav. Borussia nezvítězila ve třetím kole po sobě a na barážovou příčku má z 11. místa už jen pětibodový náskok.

Výsledky 19. kola německé fotbalové ligy

Bayern Mnichov – Augsburg 1:2 (23. Ito – 75. Chaves, 81. Massengo)
Frankfurt – Hoffenheim 1:3 (18. Kalimuendo – 52. Moerstedt, 60. Kabak, 65. vlastní Amenda), Heidenheim – Lipsko 0:3 (62. Baku, 68. Nusa, 70. Raum), Leverkusen – Brémy 1:0 (37. Vázquez)
Mohuč – Wolfsburg 3:1 (68. Tietz, 73. Bell, 83. Amiri z pen. – 3. Amúra), Union Berlín – Dortmund 0:3 (8. Can z pen., 53. Schlotterbeck, 84. Beier), St. Pauli – Hamburk 0:0, Mönchengladbach – Stuttgart 0:3 (30. Leweling, 67. vlastní Scally, 74. Undav), Freiburg – Kolín nad Rýnem 2:1 (11. Scherhant, 44. Matanovič 10. vlastní Rosenfelder).

Přečtěte si také:

SESTŘIHBavorské derby dalo Bayernu okusit hořkost první porážky v sezoně

24. 1. 2026

Bavorské derby dalo Bayernu okusit hořkost první porážky v sezoně
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.