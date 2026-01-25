Jasná nedělní výhra 3:0 na stadionu Mönchengladbachu poslala fotbalisty Stuttgartu na čtvrté místo tabulky po 19. kole německé ligy. Tam vystřídali Lipsko. Saský celek však má jen o bod méně a má jeden zápas k dobru. Na suverénní Bayern, jenž v sobotu poprvé v sezoně prohrál, ztrácí Stuttgart 14 bodů.
Stuttgart nastřílel Mönchengladbachu tři góly
Porážku Mönchengladbachu předznamenala už ve 12. minutě neproměněná penalta Tabakoviče. Bosenský útočník volil tvrdou, nikterak umístěnou ránu po pravici brankáře Nübela, ten však jeho záměr vystihl. Do vedení šel po půl hodině hry Stuttgart brankou Lewelinga.
Po přestávce VfB navýšil vedení díky vlastnímu gólu Scallyho a skóre uzavřel Undav. Borussia nezvítězila ve třetím kole po sobě a na barážovou příčku má z 11. místa už jen pětibodový náskok.
Výsledky 19. kola německé fotbalové ligy
Bayern Mnichov – Augsburg 1:2 (23. Ito – 75. Chaves, 81. Massengo)
Frankfurt – Hoffenheim 1:3 (18. Kalimuendo – 52. Moerstedt, 60. Kabak, 65. vlastní Amenda), Heidenheim – Lipsko 0:3 (62. Baku, 68. Nusa, 70. Raum), Leverkusen – Brémy 1:0 (37. Vázquez)
Mohuč – Wolfsburg 3:1 (68. Tietz, 73. Bell, 83. Amiri z pen. – 3. Amúra), Union Berlín – Dortmund 0:3 (8. Can z pen., 53. Schlotterbeck, 84. Beier), St. Pauli – Hamburk 0:0, Mönchengladbach – Stuttgart 0:3 (30. Leweling, 67. vlastní Scally, 74. Undav), Freiburg – Kolín nad Rýnem 2:1 (11. Scherhant, 44. Matanovič – 10. vlastní Rosenfelder).