Fotbal

NÁZORGLOSA: Sparta (ne)našla viníky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Kdybyste měli pocit, že je něco ve Spartě v nepořádku, a zdálo by se vám, že vyřešit to vyhazovem kondičního trenéra a asistenta pro standardní situace je málo, tak máme podobné pocity.

Ten, kdo za to má hlavní odpovědnost, totiž zůstává. Brian Priske je sympaťák a nesporně i odborník, který už právě na Letné dokázal, že dokáže tenhle tým nastartovat. Přivedl ho k mistrovským titulům a vrátil jej do Evropy. Jenže k tomu je třeba dodat – bejvávalo.

Teď se Sparta snaží hrát fotbal, což se jí celkem daří, ale bohužel pro ni to končí před vápnem soupeře. Jako v derby se Slavií, kdy se její hráči snažili, kombinovali, dokonce si i šance vytvořili, ale nic z toho nebylo. Vlastně bylo – 0:3.

„Je cosi shnilého ve státě dánském,“ prohlásil kdysi Hamletovými ústy slavný dramatik Shakespeare. A teď by se něco podobného dalo říct o Spartě. Protože řešit problémy tím, že najdeme viníky ve druhé řadě, asi nebude to pravé, a už vůbec ne ořechové, ještě tak možná sparťanské.

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Zdroj: ČT sport

Když už Sparta věří dánskému kouči natolik, že ho i přes tragický start do sezony podržela, měla se k tomu postavit čelem a podržet i jeho realizační tým. A jestli Wilson s Collem nefungovali tak, jak si Priske představoval, tak je měli vyměnit bez velkých gest a nedělat si na nich alibi a řešení, které jim stejně nikdo nevěří.

Tudy totiž cesta nevede. Sport, a tím snad fotbal i ve své současné přeplacené a vůbec přefouknuté podobě stále je, byl vždycky o tom, že vyhraje lepší. A to ten lepší, který dokáže soupeře porazit. Což v tomhle případě znamená minimálně dát o gól víc.

A jestli si ve Spartě myslí, že tyhle dva vyhazovy, jako ukázky konstruktivního a tvrdého přístupu, zaberou i u fanoušků, tak to silně pochybuji. Stejně tak, že to pomůže týmu. Protože, když překroutíme staré české přísloví: Koza sice zůstala celá, ale vlk se určitě nenažral.

Kdybych se náhodou mýlil, tak se předem omlouvám. Jenže mi to nedá, protože když už něco vypadá jako prase a chrochtá to taky tak, tak to většinou prase bude. A podobně je tomu i u upocených gest, z nichž jedno nyní nejspíš Sparta předvedla.

Jen nevím, jestli si na Letné sami lžou do kapsy a čekají, že se stane zázrak, nebo si jen myslí, že neřešit problém je taky řešení, protože vztahy mezi vedením klubu a Priskem jsou skvělé. V tom případě se ale stačilo jen takzvaně chlapsky za dánského kouče postavit a nenabízet (ne)řešení.

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