Fotbal

Bayern otevřel německou fotbalovou sezonu pěti góly


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bayern Mnichov zahájil snahu o obhajobu německého titulu vítězstvím 5:1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu sezony hostující Josha Vagnoman, který se trefil do obou branek.

První gól ročníku vstřelil ve 21. minutě hlavou po rohu obránce Dayot Upamecano a další trefy padaly v setrvalém mnichovském dešti až po přestávce. V 52. minutě sice srovnal Vagnoman, ale už tři minuty nato znovu poslal Bayern do vedení Michael Olise a krátce poté se Vagnoman při nepovedeném odkopu trefil do vlastní branky.

V závěru zvýšili vedení domácích Aleksandar Pavlovic a Luis Díaz. Bayern před zraky nového německého reprezentačního trenéra Jürgena Kloppa neprohrál už patnáctý zahajovací ligový zápas za sebou.

Německá fotbalová liga – 1. kolo:

Bayern Mnichov – Stuttgart 5:1 (21. Upamecano, 55. Olise, 57. vlastní Vagnoman, 82. Pavlovič, 90.+2 Díaz – 52. Vagnoman).

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