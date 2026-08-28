Bayern otevřel německou fotbalovou sezonu pěti góly

Bayern Mnichov zahájil snahu o obhajobu německého titulu vítězstvím 5:1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu sezony hostující Josha Vagnoman, který se trefil do obou branek.
První gól ročníku vstřelil ve 21. minutě hlavou po rohu obránce Dayot Upamecano a další trefy padaly v setrvalém mnichovském dešti až po přestávce. V 52. minutě sice srovnal Vagnoman, ale už tři minuty nato znovu poslal Bayern do vedení Michael Olise a krátce poté se Vagnoman při nepovedeném odkopu trefil do vlastní branky.
V závěru zvýšili vedení domácích Aleksandar Pavlovic a Luis Díaz. Bayern před zraky nového německého reprezentačního trenéra Jürgena Kloppa neprohrál už patnáctý zahajovací ligový zápas za sebou.
Německá fotbalová liga – 1. kolo:
Německá fotbalová liga – 1. kolo:
Bayern Mnichov – Stuttgart 5:1 (21. Upamecano, 55. Olise, 57. vlastní Vagnoman, 82. Pavlovič, 90.+2 Díaz – 52. Vagnoman).