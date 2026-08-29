Fotbal

Leverkusen překvapivě nestačil na Elversberg. Prohru neodvrátila ani trefa Schicka


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Patrik Schick otevřel gólový účet v novém ročníku německé fotbalové ligy hned v prvním kole, když se trefil proti Elversbergu. Ani to však nestačilo Leverkusenu, který na hřišti nováčka překvapivě prohrál 2:3. Stejným výsledkem skončilo i utkání Hoffenheimu, který podlehl Kolínu nad Rýnem. Lipsko si na úvod soutěže poradilo 3:0 s Mönchengladbachem.

Schick, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, skóroval v 77. minutě, kdy patičkou tečoval střelu alžírského křídelníka Mazy a snížil na 1:3. Český útočník se proti Elversbergu trefil počtvrté v kariéře. Ve dvou předchozích zápasech proti němu skóroval v Německém poháru v roce 2022 a 2024.

Elversberg, který v posledních pěti sezonách zažil tři postupy, si dnes jako 59. klub v nejvyšší soutěži odbyl bundesligový debut. Zároveň se stal první týmem od roku 2016, který v prvním utkání mezi německou elitou bodoval.

Nováčkovi k tomu pomohl skvělý vstup do zápasu, kdy v úvodních deseti minutách dvakrát skóroval. Nejprve se trefil Bulhar Petkov, jehož střelu tečoval stoper Badé, a následně Američan Campbell potrestal při rozehrávce chybu druhého ze stoperů Tapsoby.

Leverkusen pod vedením nového trenéra Carlese Martíneze Novella nevstoupil dobře ani do druhého poločasu a minutu po jeho začátku inkasoval potřetí. Gólmana Flekkena tentokrát překonal z bezprostřední blízkosti francouzský útočník Mokwa po centru autora prvního gólu Petkova.

Šlo o poslední přímé zakončení na branku hostů, než se Leverkusen dostal do drtivého tlaku, který po Schickově trefě vyústil i v druhý gól. V první minutě nastavení se prosadil střídající Kamerunec Kofane. První porážku Bayeru proti bundesligovému nováčkovi po 20 zápasech ale neodvrátil.

Hoffenheim v Kolíně nad Rýnem dvakrát vedl, ale nezvládl závěrečných 20 minut, během nichž dvakrát inkasoval od střídajícího útočníka Dallingy. Nová posila na hostování z Boloni vstřelila v úvodním ligovém zápase stejně gólů jako za celou minulou sezonu v Serii A.

Brankám nizozemského útočníka předcházela trefa stopera Kabaka, kterou tureckému zadákovi připravil centrem z rohového kopu Coufal. Krajní bek českého národního týmu odehrál celý zápas. Stoper Hranáč vstoupil do hry v 53. minutě, kdy naopak hřiště opustil útočník Hložek. Hložkův nástupce Moerstedt krátce po příchodu na trávník neproměnil penaltu.

Lipsko zvítězilo 3:0 nad Mönchengladbachem, útočník Tomáš Čvančara v dresu poražených do utkání nezasáhl kvůli zraněnému tříslu. Frankfurt promarnil dvougólový náskok a remizoval 3:3 na hřišti Unionu Berlín. Hattrick za Eintracht zaznamenal útočník Ebnoutalib. Mohuč remizovala 0:0 s nováčkem Paderbornem.

Večer zvítězil Dortmund 2:0 nad Hamburkem. Utkání rozhodl favorit už do poločasu. V 9. minutě se trefil guinejský útočník Guirassy přízemní střelou ke vzdálenější tyči a v poločasovém nastavení se prosadil Řek Konstantelias, jehož střelu ještě tečoval hostující stoper Bornauw.

Výsledky 1. kola německé fotbalové ligy

Elversberg – Leverkusen 3:2 (8. Petkov, 9. Campbell, 46. Mokwa – 77. Schick, 90.+1 Kofane), Kolín nad Rýnem – Hoffenheim 3:2 (72. a 82. Dallinga, 51. El Mala – 27. Daghim, 67. Kabak), Mohuč – Paderborn 0:0, Lipsko – Mönchengladbach 3:0 (26. Baku, 49. Nusa, 66. Reitz), Union Berlín – Frankfurt 3:3 (3. Latte Lath, 79. Querfeld, 90.+3 Skarke – 10., 11. a 67. Ebnoutalib), Dortmund – Hamburk 2:0 (9. Guirassy, 45.+1 Konstantelias).

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