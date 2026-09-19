Frankfurt přibrzdil rozjetý Freiburg, Hamburk má první výhru

První body v sezoně ztratili v Bundeslize fotbalisté Freiburgu, když remizovali 2:2 na stadionu Eintrachtu Frankfurt. Mönchengladbachu nepomohla změna trenéra a doma podlehl Mohuči 3:4. Brémy otočily zápas s Augsburgem a zvítězily 3:2. První vítězství v sezoně uhrál Hamburk, který porazil 2:1 Kolín nad Rýnem.
Fotbalisté Borussie Dortmund v německé lize zvítězili 1:0 na hřišti Stuttgartu a mají stále stoprocentní bilanci. V soutěži už jsou jediní, protože Freiburg dnes pouze remizoval 2:2 ve Frankfurtu. Mönchengladbach neuspěl ani po změně trenéra a doma podlehl Mohuči 3:4. Brémy otočily zápas s Augsburgem a zvítězily 3:2. Premiérové vítězství v sezoně zaznamenal Hamburk, který porazil 2:1 Kolín nad Rýnem.
Dortmund o vítězství rozhodl v 70. minutě trefou útočníka Beiera. Německý reprezentant skóroval poprvé v ročníku poté, co zakončil přízemní centr Bellinghama. Mužstvo kouče Nika Kovače od porážky v Superpoháru s Bayernem Mnichov zvítězilo v šestém soutěžním duelu po sobě a reprezentační přestávku stráví v čele ligy s dvoubodovým náskokem na Bayern s Freiburgem.
Freiburg doposud zažíval výborný vstup do sezony, protože poprvé v historii vyhrál prvních šest soutěžních zápasů a nastřílel v nich 22 gólů. V pěti nejlepších ligách Evropy překonala ten počin jen Barcelona. Svěřenci Juliana Schustera ale vítěznou sérii neprodloužili. Ve Frankfurtu dvakrát jen vyrovnali skóre díky gólu Derryho Scherhanta a trefě Japonce Juita Suzukiho, který je společně se třemi dalšími hráči na děleném prvním místě tabulky střelců se čtyřmi brankami. Freiburg proti Frankfurtu neuspěl podeváté za sebou.
Mönchengladbach se v týdnu stal prvním týmem Bundesligy, který změnil trenéra. Eugena Polanského dočasně nahradil Jan-Moritz Lichte, pod jehož vedením ale hříbata prohrála i čtvrtý ligový zápas. Mohuč zvítězila ve čtvrtém venkovním ligovém duelu po sobě a vyrovnala klubový rekord z roku 2022.
Brémy proti Augsburgu prohrávaly po necelé hodině hry o dvě branky, ale i díky dvěma gólům v závěrečné pětiminutovce a nastavení zvítězily. Utkání rozhodl střídající obránce Weiser, který v minulé sezoně neodehrál ani minutu kvůli zranění kolena. Od začátku ročníku nastoupil z lavičky teprve podruhé.
Hamburk po třech porážkách bez vstřeleného gólu a s dvanácti inkasovanými brankami, což znamenalo celkově třetí nejhorší vstup do sezony v historii Bundesligy, zabral. Jeho prvními střelci v ročníku se stali Argentinec Capaldo a Dán Poulsen, kolínský Ache už pouze v závěru snížil.
Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy
Bayern – Union Berlín 7:0 (43., 73. a 76. Olise, 39. z pen. a 54. Kane, 18. Musiala, 70. Saibárí), Brémy – Augsburg 3:2 (66. Grüll, 86. Füllkrug, 90.+3 Weiser – 18. R. Fellhauer, 58. Brackelmann), Frankfurt – Freiburg 2:2 (10. Ebnoutalib, 36. Burkadt – 34. Scherhant, 48. Suzuki), Hamburk – Kolín nad Rýnem 2:1 (44. Capaldo, 50. Poulsen - 90. Ache), Mönchengladbach – Mohuč 3:4 (11. Neuhaus, 59. Lidberg, 90.+5 Mačino – 18. Tietz, 45.+1 Becker, 78. Martel, 89. da Costa), Stuttgart - Dortmund 0:1 (70. Beier).