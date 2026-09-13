Obhájce titulu Bayern Mnichov ve 3. kole německé ligy zvítězil na hřišti Elversbergu 2:1 a uštědřil nováčkovi první porážku. Hamburk prohrál v Lipsku vysoko 0:5. Prvního bodu ani vstřelené branky se stále nedočkal a o pět branek prohrál podruhé za sebou. Lipsko alespoň částečně odčinilo porážku z minulého ligového kola s Brémami (1:3) a také čtvrteční prohru 1:4 s Comem v Lize mistrů.
Bayern poslal do vedení ve 26. minutě Karl, ale záložník Krattenmacher se stejně jako v minulém kole na hřišti Mönchengladbachu osvědčil trenéru Wagnerovi jako žolík a po hodině hry překvapivě vyrovnal. Favorita zachránil kanonýr Kane, který z těžké pozice přes obránce poslal míč přesně k tyči.
Kvůli rekonstrukci stadionu v Elversbergu se museli hráči převlékat v přepravních kontejnerech, které slouží jako provizorní šatny. „I kvůli tomuhle je Bundesliga výjimečná,“ bral to s humorem kouč Bayernu Vincent Kompany.
V Lipsku otevřel skóre ve 12. minutě útočník Gomis, jenž se v dresu Lipska poprvé trefil před domácím publikem. Na 2:0 zvýšil po chybě hostující obrany Antonio Nusa. V 72. minutě se po standardní situaci prosadil kapitán Orbán, o dvě minuty později se poprvé po letním návratu do Lipska trefil Francouz Nkunku a podařenou pětiminutovku uzavřel střídající Brazilec Romulo. Trenéra Martína Demichelise tak může mrzet jen ztráta záložníka Ouédraoga, jenž v prvním poločase střídal kvůli zranění ramene.
Výsledky 3. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 3. kola německé fotbalové ligy
Lipsko – Hamburk 5:0 (17. Gomis, 28. Nusa, 72. Orbán, 74. Nkunku, 77. Romulo), Elversberg – Bayern Mnichov 1:2 (61. Krattenmacher – 26. Karl, 72. Kane).