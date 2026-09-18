Kane se při kanonádě Bayernu dostal rekordně rychle na 100 bundesligových gólů

Bayern Mnichov v předehrávce 4. kola německé ligy deklasoval 7:0 Union Berlín. K vysoké výhře přispěl hattrickem Michael Olise a anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání.
Kane vstřelil jubilejní branku v prvním poločase z penalty. S velkým přehledem tak překonal rekord Dietera Müllera ze 70. let, jenž se na 100 branek dostal ve 129 duelech.
Druhou trefu přidal Kane v druhém poločase hlavou po obloučku Oliseho. Od svého příchodu z Tottenhamu v létě roku 2023 vstřelil kapitán anglické reprezentace ve 154 utkáních za Bayern 152 branek.
Francouzský reprezentant Olise zkompletoval hattrick dvěma slepenými brankami v 73. a 76. minutě, poté co se trefil už dvě minuty před přestávkou. Skóre zápasu otevřel v 18. minutě střelou zpoza šestnáctky Jamal Musiala, zbylým střelcem byl Maročan Ismáíl Saibárí.
Bayern, jenž bude 8. prosince hostit v Lize mistrů Slavii, drtivým vítězstvím zareagoval na dva rozpačité duely, remízu 0:0 na Schalke a těsnou výhru 2:1 na hřišti nováčka Elversbergu.
Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy
Bayern – Union Berlín 7:0 (43., 73. a 76. Olise, 39. z pen. a 54. Kane, 18. Musiala, 70. Saibárí).