2. fotbalová liga

Prostějov ve druhé lize remizoval s Českými Budějovicemi 1:1


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Prostějova ve 28. kole druhé ligy remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. Hanáci mají na 13. místě tabulky čtyřbodový náskok před sestupovými příčkami, předposlední Sparta Praha B se ale představí až v neděli a může se soupeři přiblížit. Jihočeši už jsou od minulého kola zachráněni.

V Prostějově padly obě branky v úvodní dvacetiminutovce. V úvodu otevřel skóre na zadní tyči hlavičkou Hranoš, v 17. minutě ale srovnal povedenou individuální akcí Vaníček. Bývalý prvoligový hráč skóroval ve třetím kole po sobě a v této sezoně soutěže si polepšil na 10 branek.

28. kolo druhé fotbalové ligy

Prostějov – Dynamo České Budějovice 1:1 (1:1)
Branky: 4. Hranoš – 17. Vaníček. Rozhodčí: Trska – Cichra, Pfeifer. ŽK: Hranoš, Raab, Zapletal, Habusta, Poturnay, Pěnička (asistent trenéra) – Rajtmajer, Novák, Papavasileiu (trenér), Cettl (masér). Diváci: 680.

