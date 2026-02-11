S kým budou hrát fotbaloví reprezentanti ve čtyřčlenné skupině elitní Ligy A v pátém ročníku Ligy národů? Odpověď se dozvíme ve čtvrtek v Bruselu. Před losem figurují reprezentanti ve čtvrtém výkonnostním koši spolu s Walesem, Řeckem a Tureckem, tyto tři země tak do skupiny dostat nemohou. Los můžete sledovat ve čtvrtek v přímém přenosu od 18 hodin na ČT sport Plus.
Fotbalová reprezentace pozná soupeře v Lize národů
Český celek předloni na podzim ještě pod trenérem Ivanem Haškem vyhrál v Lize národů skupinu B1 v konkurenci Albánie, Gruzie a Ukrajiny.
Národní tým si už s koučem Miroslavem Koubkem zahraje elitní úroveň Ligy národů podruhé. V roce 2022 ve skupině A obsadil poslední místo za Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem a sestoupil zpět do divize B, v níž hrál už třikrát. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na vrcholných turnajích.
V prvním koši Ligy A před losem je čtveřice týmů, které si v minulém ročníku zahrály Final Four. Vítězství obhajuje Portugalsko, druhé skončilo Španělsko, třetí Francie a čtvrté Německo. Z druhého koše může český celek dostat Itálii, Nizozemsko, Dánsko či Chorvatsko, s nímž se utkal v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa. Ve třetím koši jsou Srbsko, Belgie, Anglie a Norsko.
Losu se zúčastní předseda FAČR David Trunda, místopředseda Zdeněk Grygera, generální sekretář Stanislav Rýznar a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Žádné vytipované týmy nemám, byť se na to samozřejmě díváme a bavíme se o tom. Každopádně to pro nás bude velká výzva,“ řekl Trunda.
UEFA zatím nerozhodla, co bude soutěž znamenat pro kvalifikaci o příští mistrovství Evropy, které bude za dva roky ve Velké Británii a Irsku. Některé týmy každopádně na základě výsledků v Lize národů dostanou dodatečnou šanci postoupit na šampionát.
Vedle elitních skupin Ligy A budou rozlosovány i další tři úrovně B, C a D. Nový ročník začne během prodlouženého reprezentačního okna na přelomu září a října, skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.
V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play-off proti druhým z úrovně B.