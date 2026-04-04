Nadstavba domácí nejvyšší soutěže fotbalistek pokračovala druhým kolem. Ve skupině o udržení zvítězilo na domácím hřišti páté Brno, které porazilo předposlední Plzeň 3:1. Ostravský Baník nestačil na poslední tým tabulky a prohrál s FC Praha 2:5. Hattrickem řídila triumf Pražanek Petra Divišová.
Do utkání lépe vstoupily domácí fotbalistky. Zvýšené aktivity využila v 16. minutě Divišová, která překonala po chybě brankářku Barboru Růžičkovou. O pět minut později na ni navázala Albína Goretkiová, která proměnila pokutový kop.
Přestože se hráčky Baníku nedostávaly do slibných ofenzivních pozic, dokázaly ještě v první půli korigovat skóre. Po šikovné akci Nely Řehové umístila balon do sítě Kateřina Lachká. Stav 1:2 pro hosty vydržel jen osm minut, než se znovu prosadila Divišová. V závěru poločasu ještě navýšila rozdíl Jessika Vargová.
Druhá polovina už tolik branek nenabídla. Gólem na 5:1 završila hattrick Divišová, ke konci utkání se dostaly do šancí i hráčky Baníku. Snížení zajistila v 82. minutě Zuzana Obadalová.
Fotbalistky FC Praha jsou stále poslední, ale přiblížily se na rozdíl pěti bodů Plzni, která ve druhém kole nadstavby nestačila na Lokomotivu. Baník zůstal s 13 body šestý.
Brno zdolalo Plzeň
První branku vstřelila za domácí hned v úvodní minutě zápasu Lucie Lišková, která využila dobře rozehraného rohového kopu. Ze standardních situací chtěly zahrozit i hráčky Plzně, ale žádnou ze šancí nevyužily. V závěru poločasu se trefila Monika Hlaváčová a poslala Brno do vedení 2:0.
Vstup do druhé půle ale vyšel Západočeškám, ve 48. minutě snížila Sasha Marikanová. O necelých dvacet minut později domácím pojistila výhru Kristýna Komárková, když využila chyby plzeňských obránkyň.
„Na podobné situace, náběhové za obránce, čekám a vyšlo to perfektně. Konečně jsem se trefila,“ uvedl nadšená střelkyně poslední platného gólu. Rozhodčí ve druhém poločase neuznali na obou stranách branky kvůli ofsajdu.
„Snažily jsme se soustředit na sebe. Emoce tam byly velké, ale pořad hlavně na hřišti a nemyslím, že bychom tolik řešily rozhodčí,“ dodala k emočně vyhroceným momentům plzeňská fotbalistka Adéla Motyčková. Brno zvítězilo 3:1 a zůstalo páté, Plzeň sedmá.
„Byl to pro nás velmi náročný zápas, důrazný se spoustou soubojů, poprvé na travnatém povrchu. Bohužel jsme dostaly hned na začátku gól z našeho nedůrazu,“ litovala Motyčková.
„Nikdo z nás nečekal, že otevřeme skóre takhle brzo, a i my jsme byly samy zaskočené. Přelévalo se to ze strany na stranu. Holky ale zůstaly koncentrované a už se to udrželo,“ řekla Komárková, která i zmínila cíl Brna o prvním místě ve skupině o udržení.