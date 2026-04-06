Slávistky po prvním úspěšném derby sezony zdramatizovaly boj o titul

Fotbalistky Sparty po vypadnutí z Europa Cupu nezvládly ani druhý zápas klíčového týdne jara. Vedoucí celek ligy žen podlehl na domácím hřišti v derby Slavii a ponechal rivalkám naději na obhajobu titulu. Slávistky stáhly náskok lídra na pět bodů, stále ale potřebují kromě výhry v domácí odvetě ještě jedno zaváhání sparťanek, které přitom v předchozích patnácti zápasech neztratily ani bod.
Sparťanky stejně jako v semifinálové odvetě proti Hammarby ve Švédsku (0:2) nedokázaly ani v domácí soutěži na svém stadionu na Proseku skórovat.
Slávistické šampionky z předchozích čtyř sezon po dvou porážkách v základní části (1:2 a 1:4) udeřily v prestižním duelu už ve čtvrté minutě, kdy Klára Cvrčková desátým gólem v sezoně otevřela skóre.
Sparta o vyrovnání usilovala marně a nakonec nevyužila v závěru ani početní výhodu po vyloučení Roksolany Kravčukové.
Slavia naopak v oslabení po dalším centru definitivně rozhodla, podeváté v sezoně se zapsala mezi střelkyně Kamila Dubcová.