Fotbalisté Slovácka nakročili k udržení první ligy, úvodní barážový zápas s Artisem otočili

Fotbalisté Slovácka zvítězili v úvodním duelu baráže o první ligu nad Artisem Brno 4:1. Třetí tým druhé ligy poslal před vlastními fanoušky do vedení ve 30. minutě Michal Jeřábek, za hosty vyrovnal na konci první půle Alan Marinelli. Skóre otočili ve druhém poločase Gigli Ndefe, Marek Havlík a Patrik Blahút. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti, potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13:00 na svém stadionu v Uherském Hradišti.
V úvodu byla k vidění vyrovnaná bitva, v níž se oba týmy snažily vnutit svůj herní styl tomu druhému. Ve 14. minutě unikl po pravém křídle domácí Fomba a obrana Slovácka měla plno práce, aby jeho pokus neskončil za Hečovými zády.
Rychlá křídelní hra Artisu dělala týmu z Uherského Hradiště problémy i v dalším průběhu prvního poločasu, vznikla z toho územní převaha, nicméně bez větších příležitostí ke skórování. Na druhé straně v 26. minutě Blahútova střela jen těsně minula brněnskou branku.
Artis se dočkal vedoucího gólu ve 30. minutě. Pospíšilův trestný kop vrátil před pokutové území Čoudek a Jeřábek poslal míč přesně k tyči Hečovy branky.
Slovácko inkasovaný gól povzbudil k větší ofenzivě. Vyrovnání měl na kopačce Tetour, ale Slovácko postavila na nohy až dorážka Ouandovy střely, o kterou se postaral argentinský fotbalista Marinelli.
Slovácko po přestávce pokračovalo v útočném trendu z konce první půle, Artis kontroval rychlými brejky, ale neubránil soupeřovu akci v 57. minutě. Průnik do šestnáctky po ose Tetour-Havlík vrátil před bránu Ouanda, Marinelliho pokus ještě v síti neskončil, ale dorážka Ndefeho už ano. Angolský záložník se trefil poprvé v sezoně.
V 64. minutě mohl vedení sebevědomě hrajícího Slovácka navýšit Ouanda, ale z hranice pokutového území těsně přestřelil. O pět minut později jeho štiplavou střelu Borek s námahou nadvakrát zlikvidoval.
V 73. minutě předvedl své mistrovství při zahrávání trestných kopů Havlík a z 20 metrů zakroutil míč do šibenice domácí branky. Za tři minuty zatloukl prvoligové naděje Artisu Blahút čtvrtým gólem, který mu naservíroval Havlík.
Artis vypadl z role, zkušený tým hostí vývoj duelu v závěru kontroloval a nepřipustil žádné komplikace. I ve druhém barážovém zápasu tak vyhrál prvoligový tým, v úterý porazil ostravský Baník doma Táborsko 3:0.
Baráž o účast v první fotbalové lize – úvodní utkání
Artis Brno – 1. FC Slovácko 1:4 (1:1)
Branky: 30. Jeřábek – 43. Marinelli, 57. Ndefe, 73. Havlík, 76. Blahút. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Radina (video). ŽK: Rundič, Blahút (oba Slovácko). Diváci: 3582.
Artis Brno: Borek – Plechatý, Štěrba (73. Breite), Čoudek, Harazim – Sedlák (73. Rahman), Jeřábek – Fomba (84. Samek), Pospíšil, Hamansenya (60. Vukadinovič) – Adediran. Trenér: Nádvorník.
Slovácko: Heča – Stojčevski, Daníček, Rundič – Ndefe (84. Koscelník), Trávník, Tetour (72. Kostadinov), Blahút (89. Horák) – Havlík – Marinelli (72. Suchan), Ouanda (84. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.