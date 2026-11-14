V dohrávce 3. kola Fortuna ligy zdolal Slovan Liberec hostující Prague Raptors 4:0 a bodově se v tabulce dotáhl na druhou Spartu. Raptorky jsou šesté. Utkání uzavřelo podzimní část Fortuna ligy.
Skóre otevřela ve 4. minutě Denisa Skálová. Až v 85. minutě pak z penalty zvýšila na 2:0 Nela Krejčířová a v 88. minutě dala svou druhou branku v nejvyšší soutěži Diana Šafářová. Výsledek na 4:0 pečetila v páté minutě nastavení svým druhým gólem v zápase Denisa Skálová.
Raptorky jsou v ženské lize střelecky druhé nejhorší, daly za deset kol jen osm gólů, za posledních šest zápasů daly jediný a v šesti zápasech neskórovaly vůbec.
Utkání bylo odloženo z původního srpnového termínu kvůli účasti Slovanu v evropském poháru. Oba týmy se na konci října střetly v rámci 10. kola, Liberec tehdy v Praze dal rovněž čtyři góly a zvítězil 4:1.