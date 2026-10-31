V desátém kole ženské fotbalové první ligy zvládly hráčky Slavie roli favoritek a porazily poslední tým tabulky. Aneta Malatová se postarala o první letošní brněnskou branku, i tak Lokomotiva padla s Pražankami 1:4. Slovan Liberec porazil 4:1 Prague Raptors, hattrickem se blýskla Radka Hlouchová. Hráčky Baníku remizovaly s Viktorií 0:0.
Lokomotiva Brno – Slavia Praha 1:4
Slavie ani v Horních Heršpicích nepolevila ve svém trendu rozhodnout utkání hned ze startu. Na hřišti posledního celku proměnila pokutový kop už v 5. minutě Kamila Dubcová, na kterou navázala Diana Bartovičová, jež se prosmýkla za zády domácí Julie Novotné. O necelé čtyři minuty brněnská obrana opět zaváhala a do tříbrankového vedení Slavii poslala ve 42. minutě Tereza Krejčiříková.
Po její dohrávce však na trávníku zůstala v bolestech ležet Dominika Schmidtová, kterou tak vystřídala Justýna Hermanová. A ta se hned činila. Dobře nastřelený centr Moniky Hlaváčové nasměrovala na hlavičku kapitánky Anety Malatové, jež v první minutě nastavení úvodního poločasu prolomila letošní ofenzivní půst Lokomotivy a zároveň teprve jako druhá žena prostřelila slavistickou gólmanku.
Po výměně stran naopak Hermanová zazmatkovala při rozehrávce a rozběhlou ukrajinskou reprezentantu Roksolanu Kravchuk nedokázala pokrýt ani brněnská brankářka Sabina Moore. Ta navíc nabídla hostujícím další šanci, když rukou vychytala střelu Kláry Cvrčkové ještě před pokutovým územím. Červenou kartu však od sudího nedostala, a tak Slavie zvítězila pouze rozdílem 4:1.
Prague Raptors – Slovan Liberec 1:4
Skóre zápasu Raptorek s Libercem otevřel vlastní gól. Domácí si nešťastně dopravily míč do sítě v 10. minutě. Na 2:0 zvýšila za Slovan povedenou střelou na zadní tyč Hlouchová. Pražanky se však dokázaly ještě v závěru poločasu vrátit do utkání.
Ve 43. minutě se prosadila ze standardní situace Natálie Kavalová. Domácím hráčkám však nevyšel vstup do druhou poloviny zápasu.
Nejdříve se po přesné přihrávce prosadila znovu Hlouchová, která o devět minut později zaznamenala hattrick. Třetí gól dala z penalty. Raptors mohly snížit v 73. minutě, ale Lucie Skrčená trefila tyč.
V závěru byla blízko brance i Radka Jakubů, ale její střela šla těsně mimo. Slovan Liberec se tak dál drží na třetí příčce tabulky, Raptors jsou po desátém kole na šestém místě.
Baník Ostrava – Viktoria Plzeň 0:0
Nerozhodně skončil duel Ostravy s Plzní. Na Bazalech byly nejprve aktivnější domácí hráčky, ale branku nevstřelily. Za celý zápas si vypracovaly pouze dvě střely na branku.
Fotbalistky Viktorie si připsaly velkou šanci ve druhém poločase, brejk v 72. minutě však úspěšně nezakončily. Západočešky se díky získanému bodu posunuly na páté místo, Baňky jsou předposlední.