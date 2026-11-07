Souboj odvěkých rivalů patřil suverénní Slavii, která v 11. kole ženské ligy porazila druhou Spartu 2:0 a v čele tabulky má už devítibodový náskok. Hráčky Baníku Ostrava zvítězily nad Prague Raptors také 2:0 a připsaly si teprve druhé vítězství v sezoně.
Slavia tak ovládla obě derby v sezoně. Na začátku září vyhrála na půdě Sparty po obratu 2:1. Tentokrát měla utkání pod kontrolou hned od začátku, neboť do vedení šla už ve 13. minutě po akci Isabelly Briedeové po levé straně a zakončení Terezy Szewieczkové.
Briedeová pak sice musela o deset minut později vystřídat kvůli zranění, ale náskok sešívaných zvýšila před přestávkou nehlídaná Kamila Dubcová, která se prosadila hlavou po rohovém kopu. Ve druhé půli si slávistky skóre pohlídaly a nepustily sparťanky do výraznější šance.
Fotbalistky Baníku těžily proti Raptors z povedeného startu, když oba góly utkání stihly do dvacáté minuty.
Skóre otevřela v 16. minutě Karina Kruková a o tři minuty později přidala uklidňující druhou trefu Klára Waltrová. V tabulce sedmé Ostravanky se zlepšily na osm bodů a na šesté Raptors ztrácí čtyři body.