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SESTŘIHSlavia v derby přehrála Spartu a vykročila k titulu

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7. 11. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČT sport

Souboj odvěkých rivalů patřil suverénní Slavii, která v 11. kole ženské ligy porazila druhou Spartu 2:0 a v čele tabulky má už devítibodový náskok. Hráčky Baníku Ostrava zvítězily nad Prague Raptors také 2:0 a připsaly si teprve druhé vítězství v sezoně.

Slavia tak ovládla obě derby v sezoně. Na začátku září vyhrála na půdě Sparty po obratu 2:1. Tentokrát měla utkání pod kontrolou hned od začátku, neboť do vedení šla už ve 13. minutě po akci Isabelly Briedeové po levé straně a zakončení Terezy Szewieczkové.

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Sestřih utkání Slavia Praha – Sparta Praha
Zdroj: ČT sport

Briedeová pak sice musela o deset minut později vystřídat kvůli zranění, ale náskok sešívaných zvýšila před přestávkou nehlídaná Kamila Dubcová, která se prosadila hlavou po rohovém kopu. Ve druhé půli si slávistky skóre pohlídaly a nepustily sparťanky do výraznější šance.

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Ohlasy utkání Slavia Praha – Sparta Praha
Zdroj: ČT sport

Fotbalistky Baníku těžily proti Raptors z povedeného startu, když oba góly utkání stihly do dvacáté minuty.

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Sestřih utkání Baník Ostrava – Prague Raptors
Zdroj: ČT sport

Skóre otevřela v 16. minutě Karina Kruková a o tři minuty později přidala uklidňující druhou trefu Klára Waltrová. V tabulce sedmé Ostravanky se zlepšily na osm bodů a na šesté Raptors ztrácí čtyři body.

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Ohlas Martiny Šrubařové z Baníku Ostrava po utkání s Prague Raptors
Zdroj: ČT sport

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