Inter Milán zvítězil na hřišti FC Janov 2:1 a po 15. kole italské ligy se posunul do čela tabulky. Druhý AC Milán totiž doma jen remizoval se Sassuolem 2:2 a třetí Neapol prohrála na hřišti Udine 0:1. Inter má na městské rivaly náskok bodu, úřadující mistr ztrácí ještě o bod víc.
Inter zvítězil nad Janovem a i díky zaváhání soupeřů se dostal do čela Serie A
Nový lídr rozhodl v prvním poločase góly Bissecka a Martíneze, jenž se s osmi trefami osamostatnil v čele střelecké tabulky před Pulisicem z AC. Za domácí snížil Vitinha, ale Janov už nedokázal prodloužit sérii bez porážky na šest utkání a patří mu 16. místo.
Mistrovská Neapol se v Udine nebyla schopna dostat do zápasového tempa. Ve druhém dějství hosty dvakrát zachránil videorozhodčí, trefa nizozemského záložníka Ekkelenkampa v 73. minutě už ale byla regulérní a rozhodla o první porážce SSC po třech výhrách. Udine ztrácí jen tři body na poslední pohárovou příčku.
Sassuolo v Miláně poslal už ve 13. minutě do vedení Koné. Domácí odpověděli obrovskou šancí Rabiota, v níž ale francouzský záložník nadvakrát selhal. Vyrovnat se podařilo až ve 34. minutě devatenáctiletému obránci Bartesaghimu, jenž na zadní tyči zužitkoval přízemní centr Loftuse-Cheeka.
Mládežnický italský reprezentant se v Serii A trefil vůbec poprvé a necelé dvě minuty po startu druhého poločasu zblízka využil mezeru u bližší tyče Muričovy branky a dokonal obrat. Ani favorit ale vedení neudržel, v 77. minutě po pohledné týmové akci zařídil dělbu bodů Laurienté. Stejný hráč mohl v 88. minutě dokonce rozhodnout o vítězství Sassuola, jeho dělovka z hranice vápna ale skončila jen na tyči.
Poslední Fiorentina prohrála doma gólem v závěrečném nastavení 1:2 s Veronou a nadále čeká na první tříbodový zisk v sezoně. O výhře Hellasu rozhodl nigerijský útočník Orban, autor obou branek. Tým z Verony čekal na ligové vítězství do minulého kola, nyní přidal hned druhé a jen dva body ho dělí od pozic znamenajících záchranu.
Výsledky 15. kola italské fotbalové ligy
AC Milán – Sassuolo 2:2 (34. a 47. Bartesaghi – 13. Koné, 77. Laurienté), Fiorentina – Hellas Verona 1:2 (69. vlastní Núňez – 42. a 90.+3 Orban), Udine – Neapol 1:0 (73. Ekkelenkamp), Janov – Inter Milán 1:2 (68. Vitinha – 6. Bisseck, 38. Martínez).