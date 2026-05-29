Sparťanské fotbalistky potvrdily, že kralují letošní domácí sezoně. Poté, co se staly ligovými mistryněmi, opanovaly Sparťanky i finále poháru FAČR, kde zvítězily 1:0 po penaltovém rozstřelu. Vítěznou branku vstřelila Eliška Sonntagová.
Utkání mělo výkop v pátek v pravé poledne, tedy v divácky poměrně neatraktivním čase. Přesto si cestu do ochozů radotínského stánku našlo zhruba šest stovek fanoušků. Ti si ale na první velkou šanci museli počkat až do 40. minuty, kdy na branku Slavie uháněla osamocená Michaela Khýrová. Míč ale do sítě dostat nedokázala, a tak se do šaten šlo za stavu 0:0.
Ani ve druhé půli nebylo k vidění přehršel šancí. Drobnou převahu měl ligový šampion ze Sparty, Tori Hansenová dokonce dokázala vstřelit branku, ta však nebyla pro ofsajd uznána. Slavia se na druhé straně dožadovala odpískání penalty po podezřele vypadajícím skluzu Laury Retkesové, rozhodčí ovšem faul v souboji neviděla.
V základní hrací době tedy branka nepadla a šlo se na penaltový rozstřel. Před ním trenér Sparty Michael Steiner sáhl ke střídání brankářek, místo Nikoly Harantové přišla na hřiště Nizozemka Lisan Alkemadeová. To se nakonec ukázalo jako správná volba, Alkemadeová lapila hned dvě penalty, její oponentka na straně Slavie jen jednu a Sparťanky tak mohli slavit výhru 1:0 a triumf v domácím poháru.