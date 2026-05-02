Lyonnes v odvetě vymazaly Arsenal a jsou podvanácté ve finále Ligy mistryň


Sestřih odvety semifinále Ligy mistryň Olympique Lyon – Arsenal
Fotbalistky Lyonu jsou prvními finalistkami Ligy mistryň. Francouzský celek smazal v domácí odvetě jednobrankové manko a porazil obhájkyně prvenství z Arsenalu 3:1. Postupovou branku vstřelila v 86. minutě německá záložnice Jule Brandová. Lyonnes jsou ve finále po dvou letech a budou hrát o devátý titul.

Londýnský celek sice šel do odvety před více než 22 tisíci diváky s jednogólovým náskokem, hned od začátku se ale ocitl pod tlakem a v prvním poločase se zmohl na jediný střelecký pokus, navíc mimo tyče.

Lyonnes měly hru pevně pod kontrolou a do vedení mohly jít už v 8. minutě, Američance Heapsové ale radost z gólové hlavičky zhatil ofsajd.

Domácí se tak dočkaly až ve 21. minutě, byť ani v tomto případě to nebylo bez komplikací. Renardová totiž penaltu nařízenou po faulu Wubben-Moyové na první pokus neproměnila.

Po intervenci videa se ale pokutový kop kvůli prohřešku brankářky van Domselaarové opakoval a kapitánka Lyonu se napodruhé už nemýlila.

Ve 36. minutě si obrana Arsenalu znovu nepohlídala při rohovém kopu zadní tyč a Dianiová z ostrého úhlu přidala druhý gól.

Po přestávce se hra obhájkyň titulu o něco zlepšila a čtvrt hodiny před koncem dotlačila v sevření dvou soupeřek zblízka míč do sítě Russoová.

Francouzský celek ale prodloužení rázně odmítl. Dumornayová našla za obranou rozběhnutou Brandovou, která se o centimetry vyhnula ofsajdovému postavení a střelou na zadní tyč poslala Lyon do finále.

