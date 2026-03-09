Espaňol Barcelona pokračuje v sérii bez výhry. Ve 27. kole neporazil ani poslední Oviedo, doma s ním remizoval 1:1. Naposledy vyhrál před Vánoci, pak začala jeho desetizápasová série remíz a porážek, během níž barcelonské mužstvo získalo jen čtyři body a vypadlo z pohárových příček.
Espaňol se dál trápí, nedokázal porazit ani poslední Oviedo
Proti poslednímu celku tabulky museli domácí po Reinově brance z osmé minuty dotahovat, na 1:1 vyrovnal v závěru první půle podobnou střelou zblízka Kike García.
Gól náhradníka Milly pak padl z ofsajdu, takže na první letošní výhru Espaňol znovu nedosáhl a na šestou Celtu Vigo ztrácí tři body.
Výsledky 27. kola španělské fotbalové ligy
Pamplona – Mallorca 2:2 (89. Barja, 90.+4 Budimir – 35. a 61. Muriqi), Levante – Girona 1:1 (50. Espí – 90.+4 Roca), Atlético Madrid – San Sebastian 3:2 (67. a 81. González, 5. Sörloth – 9. Soler, 68. Oyarzabal), Bilbao – FC Barcelona 0:1 (68. Yamal), Celta Vigo – Real Madrid 1:2 (25. Iglesias – 11. Tchouaméni, 90.+4 Valverde), Villarreal – Elche 2:1 (31. Buchanan, 41. Mouriňo – 82. Silva), Getafe – Betis Sevilla 2:0 (28. Femenía, 45.+1 Satriano), FC Sevilla – Vallecano 1:1 (13. Adams – 50. Pacha), Valencie – Alavés 3:2 (47. Guerra, 90. Cömert, 90.+9 Duro z pen. – 3. z pen. a 71. Boye), Espaňol Barcelona – Oviedo 1:1 (36. K. García - 8. Reina).