Villarreal zvítězil 2:1 nad Elche a odpověděl na sobotní vítězství Atlética Madrid, za nímž je o skóre čtvrtý. Betis Sevilla prohrál 0:2 na hřišti Getafe, které navázalo na vítězství na Santiagu Bernábeu nad Realem Madrid.
Villarreal se drží na dostřel, Getafe má další výhru
Žlutá ponorka zápas rozhodla brankami v prvním poločase. Poprvé od začátku prosince se trefil Kanaďan Buchanan ve 31. minutě střelou pod břevno k bližší tyči. Deset minut po něm překonal gólmana Ditura z obdobné pozice Uruguayec Mouriňo a zaznamenal premiérový gól v dresu Villarrealu.
Za Elche snížil osm minut před koncem střídající Silva, který se trefil ve třetím venkovním duelu po sobě. Gól portugalského útočníka ani do třetice neodvrátil porážku Elche, které je v tabulce sedmnácté s jednobodovým náskokem na sestupové pásmo.
Prvním gólem od sezony 2018/19 poslal Getafe do vedení krajní obránce Femínia. V prvním poločase se prosadil ještě uruguayský útočník Satriano, který se trefil ve druhém zápase po sobě. Pátý Betis nezvítězil potřetí za sebou a na pozice zaručující postup do Ligy mistrů ztrácí 11 bodů. Getafe s brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce se po čtvrté výhře v pěti poslední zápasech posunulo na deváté místo
Výsledky 27. kola španělské fotbalové ligy
Pamplona – Mallorca 2:2 (89. Barja, 90.+4 Budimir – 35. a 61. Muriqi), Levante – Girona 1:1 (50. Espí – 90.+4 Roca), Atlético Madrid – San Sebastian 3:2 (67. a 81. González, 5. Sörloth – 9. Soler, 68. Oyarzabal), Bilbao – FC Barcelona 0:1 (68. Yamal), Celta Vigo – Real Madrid 1:2 (25. Iglesias – 11. Tchouaméni, 90.+4 Valverde), Villarreal – Elche 2:1 (31. Buchanan, 41. Mouriňo – 82. Silva), Getafe – Betis Sevilla 2:0 (28. Femenía, 45.+1 Satriano).