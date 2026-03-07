Lídr španělské fotbalové ligy Barcelona zvítězila v Bilbau 1:0 a udržela si čtyřbodový náskok na Real Madrid. Ten zachránil v duelu s Celtou Vigo gólem ve čtvrté minutě nastavení kapitán Federico Valverde, svěřenci trenéra Álvara Arbeloy vyhráli 2:1. Atlético Madrid doma dvakrát přišlo o vedení, ale nakonec porazilo San Sebastian 3:2.
Yamal vystřelil vítězství Barcelony, Velverde zachránil Real
Trenér Barcelony Hansi Flick nechal před úterním zápasem Ligy mistrů v Newcastlu odpočívat některé opory. Pedri, Raphinha a Fermín López začali na lavičce a místo nich nastoupili Rashford, Bernal a Casadó. Bilbao s lídrem hrálo vyrovnanou partii, rozhodl v 68. minutě Yamal, jenž svým typickým obstřelem na zadní tyč trefil levý horní roh.
Atlético brzy vedlo gólem Sörlotha, jenž pokořil metu deseti ligových branek. San Sebastian ale zásluhou Solera během čtyř minut vyrovnal. Vedení Rojiblancos vrátil v 67. minutě González, ale hosté opět bleskurychle odpověděli. Tentokrát během minuty se o to postaral Oyarzabal. Poslední slovo ale stejně měli domácí, svým druhým gólem v zápase rozhodl González.
Svěřenci Diega Simeoneho zvítězili potřetí v řadě. Na vedoucí Barcelonu ztrácí 13 bodů. Real Sociedad si připsal třetí ztrátu za poslední čtyři kola a na pohárové příčky ztrácí z osmého místa pět bodů.
Real v minulých dvou zápasech nečekaně podlehl Osasuně a Getafe a přišel o první místo v tabulce. Ve Vigu ho sice v 11. minutě poslal do vedení Aurélien Tchouaméni, ale už o necelou čtvrt hodinu později srovnal Borja Iglesias.
V 87. minutě trefil domácí Iago Aspas tyč branky Thibauta Courtoise, skóre se ale měnilo na druhé straně. V předposlední z avizovaných pěti nastavených minut Valverde tečovanou střelou z hranice pokutového území rozhodl. Zápas ve Vigu byl pro Real generálkou na středeční úvodní osmifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City.
Výsledky 27. kola španělské fotbalové ligy
Pamplona – Mallorca 2:2 (89. Barja, 90.+4 Budimir – 35. a 61. Muriqi), Levante – Girona 1:1 (50. Espí – 90.+4 Roca), Atlético Madrid – San Sebastian 3:2 (67. a 81. González, 5. Sörloth – 9. Soler, 68. Oyarzabal), Bilbao – FC Barcelona 0:1 (68. Yamal), Celta Vigo – Real Madrid 1:2 (25. Iglesias – 11. Tchouaméni, 90.+4 Valverde).