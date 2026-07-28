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Fotbal

Embolo byl ve čtvrtfinále MS vyloučen proti pravidlům


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Švýcarský fotbalista Breel Embolo neměl být podle současných pravidel vyloučen ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Argentině, soudí mezinárodní pravidlová komise IFAB.

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Vyloučení Embola po simulování
Zdroj: ČT sport

Embolo musel ze hřiště v 72. minutě zápasu za stavu 1:1 poté, co po zásahu videorozhodčího dostal žlutou kartu za simulování. Oslabené Švýcarsko zápas prohrálo v prodloužení 1:3 a nejen jeho trenér Murat Yakin si stěžoval na verdikt rozhodčího.

Kontroverzní situaci zahájil svou snahou o zákrok proti Embolovi argentinský záložník Leandro Paredes, jemuž rozhodčí Joao Pinheiro udělil žlutou kartu. Po zásahu VAR a přezkoumání situace však odhalil, že Paredes nefauloval, ale Embolo pád nafilmoval. Zrušil proto žlutou kartu pro Argentince a udělil ji Švýcarovi, pro něhož druhé napomínání znamenalo vyloučení.

Rozhodčí změnu verdiktu odůvodnil „záměnou identity“, což však podle IFAB nebyl tento případ. „Žlutá karta, která nebyla druhou žlutou, smí být zkoumána pouze kvůli identifikaci hráče, který spáchal přestupek. Samotný přestupek nesmí být zkoumán/měněn,“ uvedla IFAB.

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