Švýcarský kouč kritizoval vyloučení Embola. Nezasloužili jsme si to, říká

Švýcaři po čtvrtfinálovém vyřazení s obhájci zlata Argentinci neskrývali frustraci kvůli vyloučení Breela Embola. Trenér Murat Yakin v této souvislosti hovořil o „nepochopitelném pravidlu“.
Devětadvacetiletý útočník Embolo dostal po přezkoumání situace u videa za simulování druhou žlutou kartu. Švýcaři v oslabení dlouho favoritovi odolávali, nakonec ale prohráli 1:3 po prodloužení. Jihoameričany poslal v 10. minutě do vedení Alexis Mac Allister, v polovině druhé půle srovnal Dan Ndoye. Švýcarsko dostalo Argentince pod tlak, pak ale týmu výrazně uškodil Embolo.
Po údajném faulu na něj sice nejprve Leandro Paredes dostal žlutou kartu, portugalský sudí Joao Pinheiro ale po zásahu od videa a přezkoumání situace odhalil, že útočník pád nasimuloval, a po druhém napomínání v zápase ho vyloučil. Intervence videorozhodčího v podobných situací je jednou z novinek v pravidlech zavedených před letošním šampionátem.
Přesilovku využil ve 112. minutě Julián Álvarez. Pojistku přidal v nastavení prodloužení střídající Lautaro Martínez. „Po vyrovnání jsme měli momentum na své straně. Chtěl jsem i vystřídat a dát do hry čerstvé ofenzivní hráče. Byli jsme dominantní a zápas jsme kontrolovali. Ale pak přišla červená karta,“ řekl Yakin.
„Byli jsme potrestáni kvůli pravidlu, které je pro mě naprosto nepochopitelné. Samozřejmě nás nesmírně bolí, že jsme vypadli takovým způsobem. Nezasloužili jsme si to,“ dodal švýcarský kouč. „Nedokážu pochopit, jak může VAR udělat podobné rozhodnutí,“ přidal se obránce Nico Elvedi.
Pokud by Paredes původně neobdržel žlutou, VAR by do hry nevstoupil. „Už předtím měla být několikrát udělena žlutá karta. Pak ji ale dá (rozhodčí) za faul, který mi připadal neškodný, pokud to vůbec byl faul. Chrání rozhodčí kvůli pravidlu, které nám zničilo zápas. To nás nesmírně mrzí,“ prohlásil jednapadesátiletý Yakin.
„Především podle mě nebyl jediný důvod, proč argentinskému hráči udělit žlutou kartu. Prostě měl nechat hru pokračovat. Svou chybu vůči nám napravil a pak jsme hráli o jednoho hráče méně,“ uvedl někdejší švýcarský reprezentant.
Embolo opustil hřiště v slzách. „Dovedete si představit, jak se Breel cítí. Už předtím byl několikrát faulován a v útočné hře měl dvě nebo tři dobré fáze. Poté už ale týmu nemohl nijak pomoci. Obviňovat ho je naprosto absurdní. Neustále pracuje pro tým, v našich zápasech měl vždycky dobré momenty. Samozřejmě je z toho zdrcený, že týmu nemohl pomoci,“ konstatoval Yakin.
Zemi helvétského kříže unikl historický postup mezi čtyři nejlepší mužstva na šampionátu. Švýcarským maximem zůstávají čtyři čtvrtfinálové účasti.
Věděli jsme, že to bude bolet. Švýcaři byli velmi silní, říká trenér Argentiny Scaloni
I třetí utkání Argentinců ve vyřazovací fázi přineslo pořádné drama. Podle trenéra Lionela Scaloniho se jeho svěřenci umějí vyrovnávat s obtížnými situacemi díky předchozímu turnaji v Kataru.
Argentinci na šampionátu vyhráli všech šest zápasů, v play-off se však na vítězství vždy nadřeli. Jedno z největších překvapení turnaje Kapverdy zdolali 3:2 po prodloužení, v osmifinále prohrávali s Egyptem dokonce 0:2, v závěru normální hrací doby ale předvedli úchvatný obrat na 3:2. Velké potíže měli i se Švýcary.
„Věděli jsme, že to bude bolet. Máme to v krvi, je to součástí naší DNA, což vám dodává klid,“ řekl Scaloni. Velkou váhu přikládá právě předchozímu šampionátu v roce 2022. „V Kataru jsme nebyli tak zkušení, včetně mě. Takové situace pro nás byly velmi obtížné. Teď jsme ale zkušenější, protože víme, jaké to je, když nás soupeř přehrává, když inkasujeme vyrovnávací gól, takže jsme zachovali chladnou hlavu. Tým věděl, jak zůstat v klidu, a samozřejmě se nikdy nevzdáváme,“ uvedl osmačtyřicetiletý Argentinec.
„Byl to těžký soupeř,“ řekl Scaloni na adresu Švýcarů. „Velmi složitě se nám vyhrávaly duely, bylo náročné dát pět šest přihrávek za sebou. Byli velmi silní a v soubojích jeden na jednoho nám dělali potíže v různých částech hřiště. Dost jsme si toho vytrpěli,“ prohlásil trenér, jenž s devětatřicetiletým kapitánem Lionelem Messim hrával.
Jeho výběr může pomýšlet na obhajobu zlata. „Když se dostanete do semifinále, musíte trpět. Musíte si tím projít,“ mínil bývalý hráč, který rodnou zemi vede od roku 2018. Kromě MS před čtyřmi lety s ní dvakrát ovládl i Copu América, tedy jihoamerický šampionát.