První švýcarské čtvrtfinále od domácího MS. Argentina? Jsem tak nadšený, rozplývá se Yakin

Trenér Švýcarska Murat Yakin byl nadšený, že se jeho tým ve čtvrtfinále mistrovství světa utká s obhájci titulu z Argentiny. Konkurovat úřadujícím šampionům bude úžasné, uvedl kouč po úterním postupu přes Kolumbii. V posledním osmifinálovém duelu ve Vancouveru gól nepadl, tým země helvétského kříže uspěl v penaltovém rozstřelu.
Švýcaři se již na posledních třech mistrovstvích světa dostali do osmifinále, ale ani jednou se jim pak nepodařilo postoupit. Čtvrtfinále si na světovém šampionátu zahrají poprvé od roku 1954. „Velmi tvrdě jsme pracovali a teď máme tuto příležitost,“ řekl Yakin.
Na Messiho a spol. jeho tým narazí v neděli nad ránem středoevropského času v Kansas City. „Z našeho pohledu to bude velmi zajímavý zápas. Pokusíme se konkurovat úřadujícím šampionům a bude to úžasné. Švýcarsko proti Argentině ve čtvrtfinále. Jsem tak nadšený. Myslím, že potřebuji možná ještě pár hodin nebo další den, abych zpracoval, co se právě stalo. Hned zítra se začneme soustředit na Argentinu,“ uvedl Yakin.
Švýcarsko uspělo na velké akci v penaltovém rozstřelu (4:3) po třech nezdarech na posledních evropských šampionátech.
„Nemyslím si, že se dá docenit, jak obrovský úspěch to je. Pro nás, pro tento tým, pro Švýcarsko, pro tak malou zemi. Být mezi osmi nejlepšími týmy světa je neuvěřitelné,“ řekl brankář Gregor Kobel. „Je to neuvěřitelný pocit. Jsem na to nesmírně hrdý,“ dodal.
Ve čtvrté sérii kryl pokus Cucha Hernándeze, druhý kolumbijský exekutor Sánchez napálil pouze břevno. Ze Švýcarů neuspěl jen Manuel Akanji a v páté sérii Rubén Vargas zpečetil postup.
Ve vyprodaném hledišti se drtivá většina z 52 497 diváků oblékla do žlutých dresů na podporu kolumbijských Los Cafeteros. Byl mezi nimi i prezident FIFA Gianni Infantino.
„Měli publikum na své straně, takže to pro nás byl těžký zápas,“ uvedl Kobel. „V některých částech zápasu jsme se museli bránit a zůstat psychicky silní. Chybělo nám pár hráčů, takže ano, byla to pro nás velká výzva,“ dodal gólman.