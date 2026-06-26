Elanga chtěl vyhrát, uspokojil se i s bodem a teď se soustředí na další výzvu

Útočník Anthony Elanga vsítil hezký gól, kterým zajistil fotbalistům Švédska remízu 1:1 s Japonskem a postup do vyřazovací části mistrovství světa v Severní Americe. V posledním utkání skupiny F chtěl vyhrát, ale i po remíze byl hrdý na celý tým, řekl čtyřiadvacetiletý křídelník Newcastlu televizi SVT Sport.
Elanga se objevil poprvé v základní sestavě na letošním turnaji. V 62. minutě zaskočil japonského brankáře Ziona Suzukiho krásnou střelou a vyrovnal. „Při zakončení tolik nepřemýšlím. Je to spíš instinkt. Nejlépe hraji, když mám velkou svobodu a nemusím přemýšlet, co na hřišti dělám. Když to jde přirozeně,“ uvedl rodák z Malmö.
Seveřané v úvodním utkání na šampionátu porazili Tunisko 5:1 a pak stejným poměrem podlehli Nizozemsku. „Dnes jsem chtěl moc vyhrát, ale myslím, že nakonec stačil i bod. Jsem opravdu hrdý na celý tým, obzvlášť na Jakoba (brankáře Zetterströma), který odchytal skvělý zápas,“ řekl Elanga.
Švédsko si v případě výhry mohlo zajistit druhou příčku ve skupině za Nizozemskem. Po remíze skončilo třetí a díky dobré bilanci postoupí jako jeden z osmi nejlepších týmů z třetích míst ve skupinách. „Je to dobrý pocit. Jasně, že chcete vyhrát zápas. Na konci jsem ještě chtěl útočit, ale z lavičky zaznělo ‚klid‘, protože jsme drželi postup. Takže je to fajn. Moc fajn,“ uvedl Elanga, který byl vyhlášen hráčem utkání.
Nizozemsko na úvod vyřazovací fáze narazí na Maroko a Japonci vyzvou pětinásobné mistry světa z Brazílie. Švédové se utkají s Francií, Norskem, Německem nebo Švýcarskem.
Záležet bude na tom, ze kterých skupin vzejde osm nejlepších týmů z třetích míst. Po skončení zápasu bylo velmi pravděpodobné, že Švédy bude čekat buď Francie, nebo Norsko. „Obojí by byla dobrá výzva. Ale musíme se prostě soustředit na to, co nás čeká,“ řekl Elanga.
Stínem postupu bylo svalové zranění obránce Isaka Hiena, který musel odstoupit již v prvním poločase. Turnaj pro něj zřejmě skončil. „Vypadá to špatně. Je to pro nás velká rána,“ litoval trenér Graham Potter.
V závěru musel kvůli zranění střídat i kapitán týmu Victor Lindelöf. „Myslím, že Victor měl jen křeč, takže to asi není problém. Až si odpočine a dostane masáž, měl by být v pořádku,“ řekl Potter.